Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos y se pierde el Mundial 2026 El delantero del Racing de Estrasburgo sufrió una grave lesión en su rodilla derecha durante la última práctica en Ezeiza antes del amistoso contra Mauritania. El atacante venía de ser el goleador del fútbol francés y era una de las grandes apuestas de Lionel Scaloni.

Lo que debía ser una semana de pruebas y consolidación de cara a la próxima Copa del Mundo, se transformó en una verdadera pesadilla para la Selección Argentina. Durante el entrenamiento vespertino de este jueves, el delantero Joaquín Panichelli sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha, lesión que lo deja automáticamente descartado para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La fatídica jugada ocurrió en la última práctica formal antes del amistoso programado frente a Mauritania. El atacante tuvo que retirarse del campo de juego entre lágrimas y evidentes gestos de dolor, encendiendo todas las alarmas en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

Los peores presagios confirmados en la madrugada

Si bien en un primer momento el entorno de la Selección mantenía la esperanza de que se tratara de un esguince severo o una dolencia menor que le permitiera seguir peleando por un lugar en la lista definitiva, la ilusión se desmoronó rápidamente.

Pasada la medianoche, los estudios médicos por imágenes arrojaron el peor diagnóstico: rotura de ligamentos cruzados. El golpe anímico es doblemente duro para el jugador, ya que se trata exactamente de la misma grave lesión que había sufrido hace dos años en esa articulación.

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Un sueño mundialista que queda trunco

La baja de Panichelli representa una pérdida sensible para el recambio ofensivo del equipo albiceleste. El delantero estaba atravesando el mejor momento de su carrera profesional en Europa y pedía pista a base de goles.

El gran presente que lo había llevado a la Selección:

Goleador en Europa: Actualmente se ubicaba como el máximo artillero de la Ligue 1 de Francia con 16 conquistas , brillando con la camiseta del Racing de Estrasburgo.

Actualmente se ubicaba como el máximo artillero de la Ligue 1 de Francia con , brillando con la camiseta del Racing de Estrasburgo. El debut: Su excelente nivel le había valido su primera convocatoria y debut oficial con la Mayor en el amistoso frente a Angola a fines de 2025.

Su excelente nivel le había valido su primera convocatoria y debut oficial con la Mayor en el amistoso frente a Angola a fines de 2025. La consideración de Scaloni: El DT lo había vuelto a citar para esta anteúltima doble fecha FIFA con la intención de evaluarlo de cerca y darle minutos, perfilándose como un serio candidato para integrar la lista de 26 pasajeros mundialistas.

Ahora, el jugador deberá enfocarse en una larga recuperación que le demandará al menos entre seis y ocho meses, despidiéndose definitivamente de su sueño de disputar la próxima Copa del Mundo.