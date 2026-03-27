La Selección Argentina enfrenta hoy a Mauritania en La Bombonera La "Scaloneta" disputa este viernes el primero de sus dos últimos amistosos preparatorios. Tras varias cancelaciones de rivales y sedes, el campeón del mundo se mide ante el conjunto africano con algunas dudas en el once titular.

La cuenta regresiva para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 entra en su etapa final. Este viernes, la Selección Argentina saltará al césped de La Bombonera para enfrentarse a Mauritania, en lo que será el primero de los dos últimos ensayos futbolísticos que tendrá a disposición Lionel Scaloni antes de la máxima cita.

El camino para llegar a este encuentro estuvo lleno de contratiempos organizativos para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Originalmente, el equipo de Lionel Messi iba a disputar la Finalissima frente a España en Qatar, pero el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente y la falta de acuerdo para reubicar la sede obligaron a suspender el choque de campeones. Luego, se intentó cerrar un amistoso contra Guatemala, el cual también se cayó debido a que la FIFA prohíbe jugar en dos continentes distintos durante una misma ventana internacional (los centroamericanos ya tenían un compromiso en Italia).

Finalmente, se logró acordar de urgencia esta gira frente a selecciones de tercer orden: Mauritania (puesto 115 del ranking FIFA) y el próximo martes ante Zambia (91°).

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Las incógnitas de Scaloni para hoy

Pensando en el armado del equipo para esta noche, el cuerpo técnico mantiene tres grandes dudas, buscando darle rodaje a jugadores que pelean por un lugar definitivo en la lista o en la consideración habitual.

Posición La disputa por la titularidad Arco Emiliano “Dibu” Martínez vs. Gerónimo Rulli (Scaloni evalúa darle minutos al arquero suplente). Defensa (Lateral izquierdo) Nicolás Tagliafico vs. Marcos Acuña. Ataque Nicolás González vs. Thiago Almada (para acompañar a Lionel Messi y Julián Álvarez).

Cabe recordar que estos serán los últimos minutos de prueba antes del debut oficial en el Mundial, donde Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

La ficha del partido

Partido: Argentina vs. Mauritania.

Argentina vs. Mauritania. Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Alberto J. Armando (La Bombonera). Hora: 20:15.

20:15. Televisación: El Ocho.

El Ocho. Probable formación de Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Nicolás González o Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Nicolás González o Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni. Probable formación de Mauritania: Babacar Diop; Khadim Diaw, Demine Saleck, Lamine Ba, Nouh Mohamed El Abd; Maata Magassa, Sidi Yacoub, Moctar El Hacen; Mamadou Sy, Idrissa Thiam, Sidi Bouna Amar. DT: Aritz López Garay.