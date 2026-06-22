Lionel Scaloni, tras la victoria ante Austria: “Cuando se activa Messi, se activan todos” El entrenador argentino se quedó sin palabras para definir al rosarino, valoró su competitividad y lo que contagia para sus compañeros. Habló sobre la salida de Cuti Romero y fue consultado sobre qué equipo pondrá ante Jordania

Argentina derrotó a Austria en el segundo partido de su grupo y se clasificó a la siguiente fase del Mundial 2026. Luego del partido, Lionel Scaloni compartió su visión de lo ocurrido en un partido intenso y complicado, que resolvió Lionel Messi: “Cuando él se activa, se activan todos”, dijo.

El entrenador argentino fue consultado sobre lo acontecido durante la pausa de hidratación, que llegó inmediatamente después del penal fallado por Messi: “No deja de ser un golpe lo del penal, la jugada habia sido muy buena. Y sentimos que si haciamos ese gol la cosa iba a ser diferente. Pero el equipo es maduro y al momento de activarse lo hacen. Cuando se activa Messi, se activan todos”.

Y agregó: “En la pausa le dijimos que había cosas que mejorar, que cuando éramos pacientes encontrabamos jugadores entrelíneas. Y que no habia que apresurarse. Si las jugadas duraban dos minutos no estaba mal, porque encontrábamos espacios”.

Por su parte, Scaloni valoró que, a pesar de no haber dominado, no hubo demasiadas situaciones en contra: “Hoy no sufrimos pero sabemos hacerlo. Es un rival duro, que tiene mucha altura, mucho físico, que no da una pelota por perdida. Parecía que iba a ser facil y nosotros estabamos seguros de que no”.

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Scaloni volvió a quedarse sin palabras ante la figura inconmensurable de Messi: “Cuando el equipo estaba retraido él presionó, robó la pelota del gol. No se mas que decir, no hay mucho que agregar”

La mayor preocupación la trajo “Cuti” Romero: “No sabemos el alcance, esperemos que no sea nada. Mañana o pasado haremos un estudio”, dijo el entrenador.

También fue consultado sobre el equipo de la tercera fecha y la chance de poner suplentes: “Todos hubiéramos firmado ganar los dos partidos, todavía falta un partido más. Si es necesario hacer variantes lo haremos”. Argentina jugará contra Jordania el sábado a las 23, tal vez con el primer puesto ya asegurado.