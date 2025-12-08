Racing golpeó en el momento justo, eliminó a Boca y jugará la final En La Bombonera, el local era más cuando llegó el gol de Maravilla Martínez, que cortó una larga sequía personal, en el segundo tiempo. Fue 1-0 y el equipo de Costas dirá presente en una nueva definición, ante Gimnasia o Estudiantes.

Racing derrotó este domingo a Boca en la Bombonera y se transformó en el primer finalista de torneo Clausura del fútbol argentino. Fue 1-0 con gol de Adrián Martínez en el segundo tiempo.

Maravilla marcó a los 29 minutos, con un gran cabezazo, en momentos en que el local buscaba más cerca del arco rival. El delantero puso así fin a una larga sequía personal: llevaba 966 minutos sin convertir.

El Boca de Leandro Paredes quedó eliminado y la final del campeonato la jugará Racing, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el sábado 13 de diciembre con horario a confirmar.

El rival saldrá del ganador del clásico platense: Gimnasia y Estudiantes se medirán este lunes en el Bosque, desde las 17, en la otra semifinal.