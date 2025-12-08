Racing derrotó este domingo a Boca en la Bombonera y se transformó en el primer finalista de torneo Clausura del fútbol argentino. Fue 1-0 con gol de Adrián Martínez en el segundo tiempo.
Maravilla marcó a los 29 minutos, con un gran cabezazo, en momentos en que el local buscaba más cerca del arco rival. El delantero puso así fin a una larga sequía personal: llevaba 966 minutos sin convertir.
El Boca de Leandro Paredes quedó eliminado y la final del campeonato la jugará Racing, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el sábado 13 de diciembre con horario a confirmar.
El rival saldrá del ganador del clásico platense: Gimnasia y Estudiantes se medirán este lunes en el Bosque, desde las 17, en la otra semifinal.