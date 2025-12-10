La Liga Profesional sorteó el fixture de la temporada 2026 También se definió cuáles serán los encuentros interzonales. El acto contó con la presencia de Claudio Tapia, en medio del escándalo de Sur Finanzas.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sorteó las zonas para los el Torneo Apertura y el Clausura 2026, en medio del escándalo que vincula a dicho ente con Sur Finanzas.

En una transmisión en vivo que siguió la Agencia Noticias Argentinas, se reafirmó que el formato será el mismo que el de este año, ya que tanto el Apertura como el Clausura contarán con 16 fechas en la fase regular, donde cada equipo se enfrentará con los otros 14 de su zona, además de un encuentro interzonal y su correspondiente clásico.

Luego, los ocho mejores de cada zona avanzarán a los playoffs, que serán de eliminación directa hasta conocer al campeón.

La Zona A estará conformada por Boca, Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riesta, Talleres de Córdoba, Instituto de Córdoba, Platense, Vélez, Estudiantes de La Plaza, Gimnasia de Mendoza, Lanús, Newell´s, Defensa y Justicia, Central Córdoba de Santiago del Estero y Unión de Santa Fe.

La Zona B, por su parte, contará con la presencia de River, Racing, Huracán, Barracas Central, Belgrano de Córdoba, Estudiantes de Río Cuarto, Argentinos Juniors, Argentinos Juniors, Tigre, Gimnasia y Esgrima La Plata, Independiente Rivadavia de Mendoza, Banfield, Rosario Central, Aldosivi de Mar del Plata, Atlético Tucumán y Sarmiento de Junín.

Además, también se llevó a cabo el sorteo de los cruces interzonales, donde se destacan los enfrentamientos entre Vélez – River y el de Racing – Boca.

El sorteo se desarrolló en medio del escándalo que involucra a la AFA con Sur Finanzas, empresa a la cual se la acusa de los delitos de lavado de dinero y malversación de fondos.

Así quedaron definidas las zonas para el fútbol argentino de cara al 2026

Zona A:

Boca

Independiente

San Lorenzo

Deportivo Riestra

Talleres de Córdoba

Instituto de Córdoba

Platense

Vélez

Estudiantes de La Plata

Gimnasia de Mendoza

Lanús

Newell´s

Defensa y Justicia

Central Córdoba de Santiago del Estero

Unión de Santa Fe

Zona B:

River

Racing

Huracán

Barracas Central

Belgrano de Córdoba

Estudiantes de Río Cuarto

Argentinos Juniors

Tigre

Gimnasia y Esgrima La Plata

Independiente Rivadavia de Mendoza

Banfield

Rosario Central

Aldosivi de Mar del Plata

Atlético Tucumán

Sarmiento de Junín

Así serán los cruces interzonales

Vélez – River

Barracas Central – Platense

Talleres de Córdoba – Rosario Central

Sarmiento de Junín – Estudiantes de La Plata

Defensa y Justicia – Belgrano de Córdoba

Argentinos Juniors – Lanús

Boca – Racing

Independiente Rivadavia de Mendoza – Independiente

Unión de Santa Fe – Aldosivi de Mar del Plata

Atlético Tucumán – Instituto de Córdoba

San Lorenzo – Estudiantes de Río Cuarto

Gimnasia y Esgrima La Plata – Gimnasia de Mendoza

Central Córdoba de Santiago del Estero – Tigre

Huracán – Deportivo Riestra

Newell´s – Banfield