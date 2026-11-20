Daniel Passarella irá a juicio oral por su gestión en River El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 11 fijó el inicio del debate para el 15 de febrero de 2027. El exmandatario del club de Núñez estará sentado en el banquillo junto a otros 30 acusados por presuntas maniobras fraudulentas que habrían perjudicado económicamente a la institución entre 2009 y 2013.

Daniel Passarella irá a juicio oral junto a otras 30 personas por una serie de presuntos delitos cometidos durante su presidencia en River Plate. La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 11, que fijó el inicio del debate para el 15 de febrero de 2027 a las 9.

La investigación, impulsada por el fiscal José María Campagnoli, apunta a una presunta estructura de administración fraudulenta que habría perjudicado económicamente a la institución.

Entre las maniobras bajo análisis aparecen la reventa de entradas, el manejo irregular de fondos, posibles estafas en operaciones con futbolistas y la relación entre dirigentes, integrantes de la barrabrava y efectivos policiales.

Uno de los ejes centrales del expediente es la comercialización ilegal de tickets. Según la investigación, se habrían utilizado los datos de unos 10.000 socios que no concurrían habitualmente al estadio para imprimir alrededor de 1.500 entradas por partido, que luego terminaban en manos de integrantes de Los Borrachos del Tablón. Los tickets se revendían por distintos canales, incluso a valores cercanos a los 300 dólares.

También se detectaron presuntas irregularidades en el manejo de dinero del club. La causa incluye 26 cheques emitidos a nombre de futbolistas que, según la acusación, nunca cobraron esos fondos porque sus firmas habrían sido falsificadas. Entre los jugadores mencionados figuran Carlos Sánchez, Mariano Pavone, Agustín Alayes y Luciano Vella, según consignó el medio Clarín.

Otro de los episodios investigados está relacionado con el pase de Jonathan Fabbro, por el que se habría pagado dos veces una comisión. Además, el expediente contempla posibles sobreprecios en obras, contrataciones de servicios de seguridad y limpieza, licitaciones irregulares y refacciones que no se habrían realizado.

En el juicio también estarán acusados el exvicepresidente Diego Turnes, otros exdirigentes, integrantes de la barrabrava y policías. Entre ellos aparecen Martín Araujo, conocido como Martín de Ezeiza, y Guillermo Godoy, alias Caverna, señalados como referentes de la hinchada durante aquel período.

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En total, son 31 los imputados. Los delitos investigados podrían contemplar penas de hasta 12 años de prisión. La elevación a juicio se concretó cuando la causa se acercaba a su plazo de prescripción, ya que la denuncia original fue presentada en 2012.

El expediente se inició luego de que un socio denunciara que otra persona ocupaba su lugar en la platea San Martín durante el partido entre River y Almirante Brown, disputado el 23 de junio de 2012. Al reclamar, habría sido intimidado por integrantes de la barra. Dos días después presentó una denuncia judicial por estafa, que dio origen a una investigación que ahora llegará a juicio oral.