Torneo Clausura 2026: días, horarios, árbitros y cruces confirmados para los octavos de final La Liga Profesional y la AFA oficializaron la programación de los playoffs, que comenzarán este viernes con Vélez ante Belgrano y cerrarán el miércoles con Boca frente a Independiente Rivadavia. Los partidos serán a eliminación directa y la final se jugará el 12 de diciembre en La Plata.

La Liga Profesional de Fútbol y la AFA confirmaron la programación oficial para los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura 2026. Tras el cierre de la fase regular de 16 fechas, la instancia decisiva se disputará entre este viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre.

Los 16 equipos clasificados se medirán en ocho llaves a partido único, con ventaja de localía para el mejor ubicado en la tabla y transmisión en vivo a través de TNT Sports y ESPN Premium. Según establece el reglamento, en caso de empate al cabo de los 90 minutos reglamentarios se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos (dividido en dos períodos de 15) y, de persistir la igualdad, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal.

Cómo quedaron conformados los cuadros y el camino a la final

La primera llave agrupa los cruces entre Instituto y Huracán, River frente a Lanús, Argentinos Juniors contra Independiente y Vélez ante Belgrano. Del otro lado del cuadro se encuentran Rosario Central frente a Gimnasia de Mendoza, Defensa y Justicia ante Barracas Central, Boca contra Independiente Rivadavia y Gimnasia de La Plata frente a Newell’s.

En ese sector, el equipo dirigido por Jorge Almirón cuenta con localía asegurada hasta semifinales por haber finalizado primero en la Zona B; de superar a los mendocinos en el Gigante de Arroyito —que estrenó recientemente la tercera bandeja de la platea del río—, enfrentará al ganador de Defensa y Justicia y Barracas Central.

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Los cuartos de final se jugarán el fin de semana del 28 y 29 de noviembre, mientras que la gran final del certamen está programada para el sábado 12 de diciembre en el estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata, con horario a confirmar.

Programación completa de los octavos de final