La dura respuesta de Pablo Toviggino a Atlético Tucumán tras las quejas por el arbitraje: “Jamás olvidar” El Tesorero de la AFA salió al cruce del comunicado del Decano contra Fernando Espinoza. Con un tono amenazante, "invitó" a Mario Leito a la próxima reunión de Comité Ejecutivo: "El que más pide se... primero".

La polémica por el arbitraje en el fútbol argentino sumó un nuevo y explosivo capítulo este fin de semana. Tras la derrota de Atlético Tucumán por 2-1 ante Instituto, y el posterior comunicado oficial del club quejándose de la actuación de Fernando Espinoza, quien recogió el guante no fue el árbitro, sino Pablo Toviggino.

El Tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia, utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje directo y cargado de ironía al presidente del club tucumano, Mario Leito.

“Va a ser muy interesante escucharlo”

El conflicto escaló luego de que el Decano informara que presentaría un reclamo formal ante la AFA por lo que consideran “reiteradas actuaciones arbitrales que han perjudicado de manera sistemática los intereses deportivos” de la institución.

La respuesta de Toviggino no se hizo esperar y llegó vía X (ex Twitter), con un tono desafiante: “Qué importante comunicado. Recibido por aquí. El Presidente de la Institución, el Sr. Mario Leito, seguramente estará presente en el próximo Comité Ejecutivo a realizarse el día lunes próximo venidero”, comenzó el dirigente.

MIRA TAMBIÉN Escándalo entre Atlético Tucumán y el árbitro Espinoza por un polémico penal y por firmar autógrafos y regalar sus tarjetas a hinchas de Instituto

Y continuó con una frase que resonó fuerte en los pasillos de 25 de Mayo y Chile: “Va a ser muy interesante escucharlo, sobre todo cuando se trata de una situación tan compleja como una ‘jugada’ de un partido de fútbol”.

La frase final: ¿Amenaza o advertencia?

El cierre del mensaje fue lo que más ruido generó en el ambiente del fútbol. Fiel a su estilo confrontativo, Toviggino remató su publicación con un refrán incompleto pero de claro significado en la jerga política y deportiva: “Jamás olvidar: el que más pide se… Primero. Nos vemos pronto”.

La frase alude al dicho popular “el que más pide, se muere primero”, dejando entrever que las protestas públicas de los clubes podrían tener consecuencias negativas en el futuro inmediato dentro de la estructura de poder de la AFA.

MIRA TAMBIÉN Atlético Tucumán perdió contra Instituto en Córdoba

El reclamo de Atlético

Horas antes, la Comisión Directiva de Atlético Tucumán había emitido un duro documento contra Espinoza. Si bien aclararon que “no pretenden poner en duda la capacidad ni el profesionalismo del arbitraje argentino”, enfatizaron que los fallos del juez en Córdoba fueron determinantes para el resultado y solicitaron que se tomen medidas para preservar la “transparencia y credibilidad”.