Atlético Tucumán perdió contra Instituto en Córdoba El Decano perdió sobre el final del partido por 2 a 1 ante Instituto. El encuentro estuvo marcado por el polémico arbitraje de Fernando Espinoza.

Instituto venció sobre la hora a Atlético Tucumán y sumó su segunda victoria consecutiva tras un mal comienzo de temporada.

La Gloria logró su segunda victoria del Apertura 2026 venciendo a Atlético Tucumán, que solo logró ganar en una de sus seis presentaciones.

El partido estuvo atravesado por el arbitraje de Fernando Espinoza, quien en la primera mitad sancionó un polémico penal para La Gloria por tenue sujeción de Villa a Córdoba.

Álex Luna lo cambió por gol, rubricando el 1-0.

MIRA TAMBIÉN Escándalo entre Atlético Tucumán y el árbitro Espinoza por un polémico penal y por firmar autógrafos y regalar sus tarjetas a hinchas de Instituto

Atlético logró sobreponerse y apenas iniciado el complemento empató con gran definición de Carlos Abeldaño, tras mejor servicio de Renzo Tesuri.

Todo terminó definiéndose en el segundo minuto adicionado al complemento, con una floja reacción defensiva de la visita que dejó a Giuliano Cerato sentenciando el 2-1 final.