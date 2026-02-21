Escándalo entre Atlético Tucumán y el árbitro Espinoza por un polémico penal y por firmar autógrafos y regalar sus tarjetas a hinchas de Instituto En el Decano se quejaron incluso por el maltrato hacia los futbolistas, quienes lo trataron de “soberbio”

Una llamativa secuencia se robó todas las miradas en Córdoba. Tras haber cobrado un polémico penal en favor de Instituto que complicó los planes de Atlético Tucumán en la sexta fecha del Torneo Apertura, Fernando Espinoza firmó autógrafos en las afueras del estadio y hasta le regaló sus tarjeras a los hinchas de La Gloria.

El árbitro cruzó una valla en las afueras de la cancha y se encontró con dos hinchas de La Gloria que lo saludaron con afecto. Luego de intercambiar algunas palabras, les regaló las tarjetas con las que dirigió el encuentro y les estampó su nombre con un felpón.

Fernando Espinoza sancionó polémico penal por un forcejeo que se dio entre Maxi Villa y Jhon Emerson Córdoba dentro del área. Sin posibilidad de revisión por una falla en la comunicación del VAR, el árbitro ratificó su decisión y Alex Luna aprovechó desde los doce pasos para adelantarse antes del descanso.

El sinvergüenza de Fernando Espinoza, con la complicidad de José Carreras en el VAR, le dieron este penal inventado a Instituto, otro de los equipos que suele siempre recibir favores. ASCO pic.twitter.com/SFG0v0pZWU — Pablo Lafourcade (@PabloLafourcade) February 20, 2026

Desde Atlético Tucumán la furia con Fernando Espinoza fue total. No solo por el penal cobrado, sino por el trato que le dio al plantel de Atlético Tucumán. De hecho, quien expuso el mal momento que pasaron fue Leonel Di Placido, capitán del Decano.

“Como árbitro no es la la persona adecuada para dirigir. Es soberbio, trata mal a todo el mundo. A mis compañeros les decía ‘sabés cuánto te falta para hablar conmigo’. Al técnico le dijo ‘yo tengo 500 partidos en primera y vos tenés dos’. Es un soberbio y creo que hay que verlo, porque no puede pasar”, aseguró Di Plácido.

El comunicado de Atlético Tucumán

El Club Atlético Tucumán informa a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública que, tras analizar detalladamente los registros audiovisuales del partido disputado ayer en la ciudad de Córdoba frente al Club Instituto Atlético Central Córdoba, las imágenes difundidas posteriormente al encuentro y las declaraciones realizadas por nuestros futbolistas, ha resuelto presentar un reclamo formal ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Dicha presentación se efectuará en la reunión prevista para el próximo lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará dirigida contra el árbitro Fernando Espinoza, en virtud de reiteradas actuaciones arbitrales que, a lo largo del tiempo, han perjudicado de manera sistemática los intereses deportivos de nuestra institución.

Esta decisión ha sido adoptada con el objetivo de salvaguardar nuestro patrimonio deportivo y de contribuir a que situaciones de esta naturaleza no vuelvan a repetirse en el futuro.

La presente acción no pretende poner en duda la capacidad ni el profesionalismo del arbitraje argentino, cuyo prestigio y reconocimiento internacional son ampliamente valorados.

Por el contrario, se considera que la identificación y exposición de comportamientos arbitrales disociantes y nocivos resulta necesaria para preservar la transparencia, la equidad y el prestigio del cuerpo arbitral en su conjunto.