La familia de Miguel Ángel Russo esparció parte de sus cenizas en La Bombonera Tal como había sido estipulado desde un primer momento, luego del velatorio masivo y el traslado del cuerpo al Cementerio de Pilar para la cremación, las cenizas se dividieron y descansarán en el césped de los estadios que lo marcaron como entrenador y futbolista

A una semana del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, que conmovió al fútbol argentino, su familia decidió esparcir parte de las cenizas en el césped de La Bombonera, escenario de algunas de las grandes proesas de su etapa como entrenador, campeón de la Copa Libertadores. El domingo en el Gigante de Arroyito se dará una ceremonia similar.

Tal como había sido estipulado desde un primer momento, luego del velatorio masivo y el traslado del cuerpo al Cementerio de Pilar para la cremación, las cenizas se dividieron y una parte fueron destinadas a Brandsen 805, estadio donde terminó sus días en actividad.

La ceremonia se dio de un marco de respeto entre sus familiares y su círculo más cercano. Estuvo presente su pareja y su hijo Ignacio -entre otros-, quien viene de homenajear a su padre con un gol a horas de su muerte.

Luego del acto, Leandro Paredes (que no pudo asistir al velatorio por su participación con la selección argentina) se contactó con Nacho Russo y se encontró con los seres queridos del DT en el vestuario para brindarle su sentido pésame.

Por pedido de Miguel Russo, además de La Bombonera, el Gigante de Arroyito de Rosario Central, el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, y probablemente también el de Estudiantes, serán los escenarios donde próximamente se esparcirán el resto de las cenizas.

El homenaje que planea Rosario Central

La muerte de Miguel Ángel Russo provocó en Central un hondo pesar. Por ello, Rosario Central prepara un emotivo homenaje, que llevará adelante el próximo partido de local, cuando el domingo 19 de octubre, el Canalla reciba a Platense desde las 18.

El club de Arroyito, que vive un respetuoso luto por su partida, ya dio algunas pautas de lo que será la despedida formal en el Gigante, donde tantas batallas ganó y donde consolidó el amor de la gente hacia él.

El presidente de Central, Gonzalo Belloso, confirmó ante varios medios desde Buenos Aires, que la familia de Miguel Ángel Russo arrojará parte de las cenizas en el Gigante de Arroyito: “Abriremos la casa de par en par para que vuelva Miguel y lo podamos despedir como merece”.

Un hombre amado por muchos y respetado en todos lados, que no se quiso despegar de la pelota ni en los últimos días de su vida, cuando una cruel enfermedad le pisaba los talones. Como una suerte de devolución ante tantas muestras de amor al fútbol, el club prepara para la previa del duelo ante El Calamar un sentido homenaje con algunas sorpresas.