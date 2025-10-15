La Selección Argentina cerró la fecha FIFA de octubre con una goleada histórica Selección de fútbol de Argentina aplastó 6-0 a Selección de fútbol de Puerto Rico en Estados Unidos, en un amistoso disputado en el Chase Stadium de Miami.

Los goles del conjunto dirigido por Lionel Scaloni fueron convertidos por Alexis Mac Allister (2), Gonzalo Montiel, Lautaro Martínez (2) y un tanto en contra de Steven Echavarría. Lionel Messi fue una de las figuras: dio dos asistencias y disputó los 90 minutos.

El partido también marcó el debut en la Selección Mayor de José Manuel López y Aníbal Moreno, ambos de Palmeiras, del arquero Facundo Cambeses (Racing) y del defensor Lautaro Rivero (River Plate).

Con este resultado, Argentina cerró la doble fecha FIFA con dos triunfos: 1-0 ante Venezuela y 6-0 frente a Puerto Rico.

Formación de Argentina

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y José Manuel López.

Próximos partidos de la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026

Diciembre 2025 5/12: Sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington DC.

Copa del Mundo 2026 (11 de junio al 19 de julio) Fase de grupos: tres partidos entre el 11 y el 27 de junio.



La “Scaloneta” continúa afinando su preparación con el objetivo claro de llegar en plenitud al próximo Mundial.