Los goles del conjunto dirigido por Lionel Scaloni fueron convertidos por Alexis Mac Allister (2), Gonzalo Montiel, Lautaro Martínez (2) y un tanto en contra de Steven Echavarría. Lionel Messi fue una de las figuras: dio dos asistencias y disputó los 90 minutos.

El partido también marcó el debut en la Selección Mayor de José Manuel López y Aníbal Moreno, ambos de Palmeiras, del arquero Facundo Cambeses (Racing) y del defensor Lautaro Rivero (River Plate).

Con este resultado, Argentina cerró la doble fecha FIFA con dos triunfos: 1-0 ante Venezuela y 6-0 frente a Puerto Rico.

Formación de Argentina

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y José Manuel López.

La “Scaloneta” continúa afinando su preparación con el objetivo claro de llegar en plenitud al próximo Mundial.

