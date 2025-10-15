Los goles del conjunto dirigido por Lionel Scaloni fueron convertidos por Alexis Mac Allister (2), Gonzalo Montiel, Lautaro Martínez (2) y un tanto en contra de Steven Echavarría. Lionel Messi fue una de las figuras: dio dos asistencias y disputó los 90 minutos.
El partido también marcó el debut en la Selección Mayor de José Manuel López y Aníbal Moreno, ambos de Palmeiras, del arquero Facundo Cambeses (Racing) y del defensor Lautaro Rivero (River Plate).
Con este resultado, Argentina cerró la doble fecha FIFA con dos triunfos: 1-0 ante Venezuela y 6-0 frente a Puerto Rico.
Formación de Argentina
Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y José Manuel López.
Próximos partidos de la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026
-
Noviembre 2025
-
10/11: vs. Selección de fútbol de Angola en Luanda, Angola.
-
14/11: amistoso internacional con rival a confirmar (sede: Kerala, India o Marruecos).
-
-
Diciembre 2025
-
5/12: Sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington DC.
-
-
Marzo 2026
-
Fecha FIFA: Finalissima ante Selección de fútbol de España (sede a confirmar) y un amistoso adicional.
-
-
Junio 2026
-
Dos amistosos previos a la Copa del Mundo (rivales y sedes por definir).
-
-
Copa del Mundo 2026 (11 de junio al 19 de julio)
-
Fase de grupos: tres partidos entre el 11 y el 27 de junio.
-
La “Scaloneta” continúa afinando su preparación con el objetivo claro de llegar en plenitud al próximo Mundial.