Cuándo volverá a jugar Messi tras el subcampeonato con Argentina El entrenador Guillermo Hoyos confirmó los planes para el capitán argentino luego de su llegada a Rosario.

El entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, aclaró este martes que Lionel Messi y Rodrigo de Paul, ambos finalistas del Mundial con Argentina, descansarán el tiempo que consideren necesario antes de reincorporarse al equipo de Florida, y evitó dar una fecha fija para su vuelta.

“Terminó hace horas el Mundial. Lo que más necesitan es descansar y estar con sus seres queridos en su lugar”, dijo el técnico argentino a los medios antes del entrenamiento del Inter Miami.

“Van a estar (fuera) el tiempo que tengan que estar”, sentenció el exfutbolista cordobés y ahora entrenador.

Messi aterrizó este martes, poco antes de la 6.30, en el aeropuerto de Rosario y media hora después se trasladó hacia su casa en un barrio privado de Funes, donde pasará unos días de descanso.

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El capitán de la selección argentina no tomó el vuelo de regreso al país junto con el resto de la delegación, que arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en la tarde del último lunes1.

Primero de Nueva York a Miami y desde allí emprendió vuelo, durante la noche, en un avión privado con destino a la Cuna de la Bandera.

Messi y De Paul fueron los dos únicos jugadores de la Major League Soccer (MLS) que alcanzaron la final el pasado domingo, en la que España le ganó a Argentina (1-0) con un gol de Ferrán Torres en el tiempo suplementario.

Messi con la medalla en el cuello, como corresponde, tras el esfuerzo y las emociones. (EFE).

Agenda del Inter Miami

El equipo de Florida se enfrenta este miércoles al Chicago Fire del polaco Robert Lewandoswki en el primer partido de liga desde el receso por el Mundial, que la MLS llevó a cabo entre el 25 de mayo y el 16 de julio.

La FIFPRO, el sindicato mundial de futbolistas profesionales, pide que los jugadores dispongan de 21 días libres después de cada temporada, aunque no está claro si esta regla se aplica a la MLS, que ya había comenzado antes del Mundial, o si los jugadores se acogerán a ello.

Otro compromiso cercano del Inter Miami es el partido contra el Montreal el 25 de julio. Además, Messi fue seleccionado para participar en el partido entre las estrellas de la MLS y la Liga MX que se disputará el 29 de julio en Charlotte, con motivo del All-Star.