La millonaria cifra que recibirá la AFA tras el subcampeonato La FIFA le otorgará 33 millones de dólares al fútbol argentino por el segundo puesto obtenido en la máxima cita deportiva. Detalles del presupuesto récord y el dinero extra por participación.

El paso de la Selección Argentina por el Mundial 2026 no solo dejó emociones y el orgullo de haber llegado hasta la final, sino también un importante saldo a favor en las arcas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Por haber alcanzado el subcampeonato, la entidad con sede en calle Viamonte recibirá un premio total de 33 millones de dólares.

Este abultado monto forma parte del presupuesto récord de 727 millones de dólares que la FIFA dispuso para esta edición del torneo. Según trascendió, del total de esos fondos, 655 millones se distribuyen de manera escalonada dependiendo exclusivamente del mérito y la posición deportiva final que alcanzó cada seleccionado participante.

Cómo es la escala de premios de la FIFA

El esquema de recompensas diseñado por la casa madre del fútbol mundial determinó que España, el flamante campeón, se adjudique una bolsa de 50 millones de dólares, marcando el premio más grande en la historia de las Copas del Mundo. Para tomar dimensión, esto representa un incremento del 19% en comparación con la edición de Qatar 2022, donde la delegación albiceleste había embolsado 42 millones tras dar la vuelta olímpica.

Por su parte, los seleccionados que se quedaron con el tercer y cuarto puesto de este Mundial se hicieron acreedores de 29 y 27 millones de dólares, respectivamente.

Ingresos extra y los pasos a seguir

Más allá del dinero obtenido por su desempeño en las fases decisivas del certamen, la AFA ya había percibido ingresos de manera anticipada. La entidad cobró 1,5 millones de dólares destinados exclusivamente a cubrir los gastos logísticos y operativos de la preparación previa al torneo.

A esa cifra inicial se le sumó además un piso garantizado de 10,5 millones de dólares que cada país recibió por el solo hecho de disputar la fase de grupos.

Ahora, los próximos pasos dependen de la burocracia internacional. Una vez que la FIFA efectivice la transferencia total de los fondos a las cuentas argentinas, será la conducción de la AFA la encargada de coordinar la distribución interna del dinero entre los jugadores, el cuerpo técnico y la propia estructura del fútbol nacional.