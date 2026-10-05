La probable formación de Argentina para el último partido de Messi en el Monumental La Albiceleste enfrenta este martes a Benín y Scaloni ya tiene en mente el once para una noche especial.

La Selección argentina se prepara para afrontar este martes su último compromiso en la actual fecha FIFA, un encuentro de alta carga emotiva que marcará la despedida oficial de Lionel Messi con la camiseta albiceleste. El partido se disputará en el estadio Monumental frente a Benín, y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni trabaja en los últimos detalles del equipo titular con pocas incógnitas tácticas por resolver.

Bajo los tres palos se mantendrá Emiliano “Dibu” Martínez, consolidado en el arco. En la línea defensiva, la ausencia de Nahuel Molina —quien, junto a Paulo Dybala, no fue autorizado por la Roma para viajar a disputar estos amistosos— obliga a una modificación en el lateral derecho, sector que será ocupado por Agustín Giay, titular en los dos amistosos anteriores.

La única duda del entrenador radica en el lateral izquierdo, puesto que disputan Nicolás Tagliafico, ya recuperado de su dolencia, y Facundo Medina, mientras que la zaga central estará integrada por Cristian Romero y Lisandro Martínez.

En la zona medular, Scaloni apostará por su mediocampo insignia, conformado por el despliegue de Rodrigo De Paul, la manija de Enzo Fernández y la precisión de Alexis Mac Allister.

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Finalmente, la ofensiva estará liderada por el propio capitán en su última función con el combinado nacional, secundado en el área por las referencias de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

De este modo, el once inicial alistaría a: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

El amistoso de este martes representará el tercer y último examen del conjunto nacional en esta ventana internacional, luego de las contundentes presentaciones previas en las que goleó a Bolivia por 4-0 y a la selección Sub 23 de Burkina Faso por 7-0.