La Selección Argentina llegó a Atlanta tras una demora por tormentas y se prepara para el choque ante Egipto El plantel conducido por Lionel Scaloni sufrió un retraso en su vuelo desde Miami debido a las malas condiciones climáticas. Este martes, la "Albiceleste" buscará el pase a cuartos de final en el Mercedes-Benz Stadium.

La Selección Argentina ya se encuentra instalada en Atlanta, ciudad donde este martes afrontará un duelo clave ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, el traslado de la delegación desde Miami no estuvo exento de contratiempos debido a las inclemencias del tiempo.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el vuelo chárter que trasladaba a los dirigidos por Lionel Scaloni tenía previsto despegar a las 20:15 (hora argentina). No obstante, el cronograma sufrió una demora de más de 15 minutos a raíz de una lluvia torrencial y fuertes tormentas eléctricas que azotaban la zona de aterrizaje en Atlanta.

El viaje, que contaba con una duración estimada de una hora y cuarenta minutos, terminó alterando parcialmente la planificación del equipo albiceleste.

Llegada de madrugada y posibles cambios en la agenda

Una vez que el avión logró aterrizar a salvo en el aeropuerto de Atlanta, los jugadores y el cuerpo técnico se trasladaron en micro hacia el hotel de concentración, ubicado a una media hora de distancia. De esta manera, el arribo a las instalaciones se produjo cerca de la medianoche de Argentina.

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Este imprevisto logístico y el desgaste extra del viaje podrían llevar al cuerpo técnico a modificar los planes de este lunes. Originalmente, el cronograma marcaba un entrenamiento matutino a partir de las 11:30, pero Scaloni evalúa un cambio de horario para priorizar el descanso óptimo de sus futbolistas.

Por el momento, lo que no ha sufrido modificaciones oficiales en la agenda es la tradicional conferencia de prensa previa al partido. El encuentro con los medios se desarrollará desde las 17:30 y contará con la presencia del entrenador argentino.

La Selección saltará al campo de juego del moderno Mercedes-Benz Stadium este martes a las 13:00 (hora de Argentina), con el único objetivo de superar a Egipto y sellar su pasaje a los cuartos de final de la Copa del Mundo.