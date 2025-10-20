La selección Argentina perdió la final del mundial Sub20 El seleccionado africano golpeó en el primer tiempo y se quedó con la victoria por 2-0 en la final de Santiago, logrando su primer título del mundo en todas las categorías. El equipo de Placente, que había ganado hasta aquí todos sus partidos, se quedó a las puertas de la séptima copa.

Argentina no pudo mantener su tren de victorias en el Mundial 20 de Chile y este domingo perdió la final por 2-0 con Marruecos, que es el nuevo campeón de la categoría.

El delantero Yassir Zabiri marcó un golazo de tiro libre en el primer tiempo y al rato amplió, convirtiéndose en el héroe de este momento histórico de los marroquíes, que lograron así su primera copa del mundo en todos los planos.

La primera anotación llegó a los 12 minutos del primer tiempo, cuando Zabiri convirtió con un buen tiro libre que fue al primer palo del arquero argentino Santino Barbi, quien tuvo una floja reacción.

Zabiri fue el encargado de estirar el marcador a los 29 minutos de juego, cuando definió con mucha potencia tras ser asistido por el delantero Othmane Maamma, que hizo una gran jugada individual.

Pese a que la selección argentina nunca bajó los brazos y tuvo una actitud intachable, no logró generar situaciones claras para conseguir al menos el descuento.

Las mejores aproximaciones para la “Albiceleste” fueron un tiro libre de Maher Carrizo y un cabezazo de Tobías Ramírez.

Pese a la derrota, la Argentina, que iba por su séptimo título en un Mundial sub 20 (ya lo ganó en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), cerró una gran actuación y volvió a una final en la categoría luego de 18 años.

Marruecos, por su parte, consiguió su primer título en un Mundial sub 20 y se convirtió en la segunda selección africana en ganar esta competición, luego de que lo hiciera Ghana en 2009.