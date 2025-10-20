Protesta en Atlético: El plantel se niega a concentrar por premios pendientes El ambiente se caldeó en Atlético Tucumán en la previa de su crucial encuentro contra San Lorenzo. El plantel profesional decidió tomar una drástica medida de fuerza al negarse a concentrar como señal de protesta ante la dirigencia por la deuda de premios correspondientes a partidos ganados.

Aunque la dirigencia del “Decano” insiste en que no hay deudas salariales, el conflicto se centra en montos adeudados por rendimiento deportivo que, según trascendió, se arrastran desde hace semanas y fueron acordados de palabra.

La Versión de la Dirigencia: Tres Premios Pendientes

Rápidamente, la comisión directiva intentó bajarle el tono a la situación. El vicepresidente Ignacio Golobisky confirmó que los sueldos están al día, pero reconoció la existencia de pagos pendientes por premios.

“Solo restan los premios de tres partidos: Talleres, River y Platense,” detalló Golobisky, quien también afirmó que la semana previa se habían abonado tres premios anteriores. El directivo también explicó que existen demoras en los pagos de Copa Argentina, ya que estos dependen de cuándo la organización abone al club por el pase de ronda.

MIRA TAMBIÉN La selección Argentina perdió la final del mundial Sub20

Medida Consensuada a Horas del Partido

A pesar de la aclaración dirigencial, la decisión de no concentrar fue unánime entre los jugadores, buscando ejercer presión y visibilizar el malestar por la demora en los pagos.

El entrenamiento se llevó a cabo con normalidad. Sin embargo, el resto del plantel sostendrá la protesta y romperá la rutina habitual, presentándose directamente en el estadio el día del partido.

MIRA TAMBIÉN La familia de Miguel Ángel Russo esparció parte de sus cenizas en La Bombonera

Aunque hubo gestiones y contactos entre los referentes del equipo y los directivos para acercar posiciones, la determinación fue firme. Los jugadores solo se reunirán mañana a las 17:00 en un hotel de la capital tucumana para una merienda grupal organizada por el cuerpo técnico, sirviendo como única instancia de reunión previa al choque con el “Ciclón”.

Mientras las redes sociales reflejaron el debate entre hinchas que apoyan el justo reclamo de los jugadores y aquellos que cuestionan la oportunidad del momento, el foco ahora se traslada a la cancha. Las conversaciones para saldar la deuda continuarán en los próximos días con el objetivo de destrabar el conflicto.