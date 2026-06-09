La Selección argentina se mide ante Islandia en su última prueba antes de la Copa del Mundo El equipo nacional disputará este martes en Alabama su último amistoso preparatorio. Tras el triunfo frente a Honduras, la principal incógnita del equipo de Scaloni pasa por la presencia de Lionel Messi. El ansiado debut mundialista será el próximo 16 de junio frente a Argelia.

La cuenta regresiva llega a su fin. La Selección Argentina se enfrentará este martes con su par de Islandia, en lo que será la última escala de preparación previa al inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El encuentro está programado para las 22:00 horas (hora de nuestro país) y se llevará a cabo en el imponente Jordan-Hare Stadium de la ciudad de Auburn, en Alabama. El partido contará con transmisión en vivo a través de la pantalla de El Ocho TV.

El combinado nacional llega con buenas sensaciones tras ganarle 2-0 a Honduras el pasado fin de semana. En un partido discreto y sin mayores sobresaltos ante un rival de menor jerarquía, la “Albiceleste” se impuso con los tantos convertidos por Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, uno en cada tiempo.

La incógnita del capitán y el armado del equipo

De cara a este compromiso, todas las miradas están puestas en el estado físico de Lionel Messi. La presencia del capitán es la gran incógnita de la jornada, luego de que el sábado fuera resguardado y no sumara minutos frente al combinado centroamericano debido a una sobrecarga muscular que arrastraba desde su última presentación con el Inter Miami.

En cuanto al resto del once inicial, todo indica que Lionel Scaloni repetirá gran parte de la línea defensiva. Nicolás Tagliafico ocupará el lateral izquierdo, mientras que Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez conformarán la zaga central. La duda en el fondo pasa por el lateral derecho, donde Agustín Giay y Nicolás Capaldo pelean por un lugar. Además, bajo los tres palos, Gerónimo Rulli reemplazaría a Juan Musso.

Cabe recordar que el único antecedente oficial entre ambas selecciones data del Mundial de Rusia 2018, cuando igualaron 1-1 en la fase de grupos. Tras el pitazo final de este martes, la Selección pondrá la mente de lleno en su debut mundialista, pautado para el próximo 16 de junio frente a Argelia.

Probables formaciones y detalles del partido

Amistoso Internacional

Partido: Argentina vs. Islandia

Argentina vs. Islandia Estadio: Jordan-Hare Stadium (Auburn, Alabama)

Jordan-Hare Stadium (Auburn, Alabama) Hora: 22:00 (ARG)

22:00 (ARG) TV: El Ocho

El Ocho Árbitro: A confirmar

Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

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Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.