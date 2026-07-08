La Selección Argentina ya está en Kansas City y comienza a diagramar el choque de cuartos ante Suiza Tras la épica victoria frente a Egipto en Atlanta, el plantel que conduce Lionel Scaloni regresó al búnker que utilizó en la fase de grupos. Este miércoles arrancan los entrenamientos pensando en el trascendental partido del próximo sábado.

La Selección argentina regresó a la ciudad de Kansas City tras la épica victoria por 3 a 2 ante Egipto en Atlanta, triunfo que le permitió sellar su sufrida clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.

Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, el plantel dirigido por Lionel Scaloni arribó a la ciudad del centro de Estados Unidos pasadas las 22 horas (hora de Argentina). Allí, la delegación volvió a alojarse en el Origin Hotel, el mismo búnker de concentración que el equipo utilizó como base durante toda la etapa de preparación y la fase de grupos.

Luego de pasar más de una semana en Miami y de su reciente viaje a Atlanta para disputar los octavos, los futbolistas albicelestes aprovecharon las primeras horas para descansar. A partir de este miércoles, el equipo pondrá la mente de lleno en el cruce frente a Suiza, conjunto que viene de eliminar por penales a Colombia en Vancouver tras igualar sin goles.

Trabajos diferenciados y cronograma

En principio, el seleccionado nacional llevará a cabo su primer entrenamiento por la tarde en las instalaciones del Compass Minerals National Performance Center. La práctica estará dividida según las cargas físicas: aquellos jugadores que disputaron más de media hora en el desgaste ante Egipto realizarán trabajos de recuperación, mientras que el resto del plantel hará ejercicios más intensos con pelota.

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De cara al decisivo cruce, Argentina tendrá un total de tres entrenamientos formales. El partido frente a los suizos se disputará el próximo sábado a las 22:00 horas en el Kansas City Stadium, un escenario conocido y de buenos recuerdos para la Selección, ya que allí debutó en esta Copa del Mundo con una goleada frente a Argelia.

El panorama hacia las semifinales

En caso de superar el escollo europeo —lo que obligaría a repetir la historia de Brasil 2014, cuando Argentina eliminó a un siempre incómodo equipo suizo en octavos de final—, la Selección se meterá entre los cuatro mejores del mundo y volverá a jugar el miércoles 15 de julio en Atlanta. En esa hipotética semifinal, el rival saldrá del ganador del cruce entre Noruega e Inglaterra.

Por el momento, la planificación de la delegación albiceleste contempla permanecer concentrada en Kansas City hasta el día previo a ese encuentro o, como máximo, hasta dos días antes del eventual viaje.