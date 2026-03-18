La selección argentina ya tiene la lista de convocados para el amistoso frente a Guatemala Lionel Scaloni definió la nómina con sorpresas, regresos y ausencias importantes de cara al partido del 31 de marzo en La Bombonera

La selección argentina ya tiene definida la lista de convocados para el amistoso frente a Guatemala, que se disputará el 31 de marzo en La Bombonera. Luego de la cancelación de la Finalissima ante España, la AFA aceleró gestiones para conseguir un rival y cerrar un partido que le permita al equipo de Lionel Scaloni sumar rodaje antes del Mundial.

Entre los citados aparecen dos nombres que sorprendieron. El de Tomás Palacios, de Estudiantes, y Gabriel Rojas, de Racing. Ambos reciben su primera convocatoria a la selección, aunque el caso de Palacios es el más resonante. El defensor venía siendo seguido por el cuerpo técnico, pero su falta de continuidad le jugaba en contra. Desde su llegada a Estudiantes logró regularidad y elevó su nivel, lo que terminó de convencer al entrenador.

El listado compoleto de jugadores convocados para el amistoso.

También se destaca la vuelta de Marcos Acuña, ausente en la última citación para el amistoso ante Angola. Scaloni tiene algunas bajas importantes por lesión: Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez y Lautaro Martínez no formarán parte del plantel.

De todos modos, no se descarta que alguno de los futbolistas lesionados pueda sumarse al grupo para acompañar y entrenarse junto a sus compañeros. Además, en la nómina figuran jugadores que el DT de Pujato sigue de cerca en su proceso de consolidación, como Valentín Barco, Matías Perrone y Marcos Senesi.

El entrenador se inclinó por Nico Paz y Gianluca Prestianni por encima de Franco Mastantuono y Alejandro Garnacho, quien no venía siendo citado. Algo parecido pasó con José Manuel López, que ganó consideración por sobre Joaquín Panichelli.

El encuentro ante Guatemala surgió como una solución de urgencia tras la suspensión de la Finalissima entre Argentina y España, afectada por conflictos entre UEFA, AFA y Conmebol, además del cierre del espacio aéreo en Medio Oriente. El partido amistoso se disputará el próximo martes 31 de marzo, en la Bombonera.