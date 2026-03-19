Se sortea la Fase de Grupos de la Copa Libertadores: a qué hora es, cómo ver en vivo y los posibles rivales de Boca Este jueves por la noche, en la sede de la Conmebol en Paraguay, quedarán definidos los ocho grupos del torneo de clubes más importante del continente. Seis equipos argentinos, con el Xeneize como cabeza de serie, inician su sueño internacional.

El momento más esperado por los fanáticos del fútbol sudamericano ha llegado. Hoy, a partir de las 20:00 (hora de Argentina), se llevará a cabo el sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. La ceremonia tendrá lugar en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol en Luque, Paraguay, y podrá seguirse en vivo y en directo a través del canal oficial de YouTube del torneo.

Este evento marcará el inicio del camino para los 32 equipos clasificados, quienes buscarán alcanzar la gloria máxima y levantar el trofeo continental.

El camino de los equipos argentinos y el formato

Un total de diez países estarán representados en esta instancia, repartiéndose en ocho grupos de cuatro clubes cada uno. La gran expectativa está puesta en conocer el destino de los seis equipos argentinos que lograron la clasificación: Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Lanús, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia de Mendoza.

El fixture determinará que cada equipo juegue seis partidos (tres en condición de local y tres de visitante). La Fase de Grupos comenzará el 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo.

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Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los octavos de final.

Los terceros tendrán una chance de redención pasando a disputar los playoffs de la Copa Sudamericana.

Así están conformados los bolilleros

La Dirección de Competiciones de la Conmebol definió los bombos basándose en el ranking de clubes y en los campeones de las últimas ediciones.

La metodología del sorteo tiene una regla de oro: no pueden coincidir dos equipos del mismo país en un grupo, a menos que uno de ellos provenga de la Fase 3 previa. En caso de que el azar cruce a dos compatriotas, el equipo sorteado pasará automáticamente al siguiente grupo disponible.

Bombo Equipos que lo integran Bolillero 1 (Cabezas de serie) Boca Juniors (ARG), Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Peñarol (URU), Nacional (URU), Liga de Quito (ECU), Fluminense (BRA), Independiente del Valle (ECU). Bolillero 2 Lanús (ARG), Estudiantes de LP (ARG), Libertad (PAR), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER). Bolillero 3 Rosario Central (ARG), Junior (COL), U. Católica (CHI), Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Dep. La Guaira (VEN), Cusco (PER). Bolillero 4 Platense (ARG), Indep. Rivadavia (ARG), U. Central (VEN), Mirassol (BRA), Indep. Medellín (COL), Dep. Tolima (COL), Sporting Cristal (PER), Barcelona (ECU).