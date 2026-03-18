Dan por perdida la final a Senegal y declaran a Marruecos campeón de la Copa África La Confederación Africana de Fútbol aplicó el reglamento tras el abandono del campo de los jugadores senegaleses en la final de enero. Marruecos se queda oficialmente con el trofeo. Cómo reaccionaron los senegaleses.

El Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) dio por perdida este martes a Senegal la final de la Copa África, que había vencido por 0-1 en la prórroga, y declaró campeona a la selección de Marruecos, con una victoria por 3-0, tras atender los recursos de esta última tras la derrota sufrida el 18 de enero de 2026, según anunció el organismo en un comunicado en sus canales oficiales.

La decisión se tomó “en aplicación del artículo 84 del reglamento” de esta competición, que sanciona con la eliminación del torneo a un equipo en varios supuestos, entre ellos abandonar el campo “antes del final regular del partido sin la autorización del árbitro”, por lo que “se considerará perdedor y eliminado de forma definitiva” al conjunto infractor.

En la final de la Copa África del pasado 18 de enero, disputada en el estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat ante 69.500 espectadores, un penal señalado a favor de Marruecos en el tiempo añadido, en el minuto 100, antes de la prórroga (después lo erró Brahim Díaz) provocó la amenaza de la selección senegalesa de abandonar el partido.

Tras ello, todos los futbolistas de Senegal menos el delantero Sadio Mane se marcharon al vestuario como protesta, mientras Marruecos y el árbitro permanecieron sobre el terreno de juego.

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A la vuelta de los futbolistas senegaleses al campo para la reanudación del encuentro, Brahim Díaz lanzó y falló el penal, con lo que el encuentro se fue a la prórroga, donde Pape Gueye marcó el gol del triunfo de Senegal (1-0) en el minuto 94, ya en el tiempo extra.

Respuesta a un reclamo marroquí

La apelación de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) contra su derrota en la final se ha basado en el abandono del partido por parte de Senegal sin la autorización del árbitro que recoge el artículo 82 del reglamento de la Copa Africana de Naciones.

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“El recurso presentado por la FRMF es declarado admisible en forma y el recurso es aceptado”, informó este martes la CAF en un comunicado, en el que concluye la descalificación de Senegal por este hecho.

“Se declara que la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), a través de la actuación de su equipo, infringió el artículo 82 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones”, continúa el Comité de Apelación de la CAF, que, por tanto, “declara que el equipo senegalés ha perdido el partido, con un resultado de 3-0 a favor” de Marruecos.

Senegal respondió con un vídeo

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La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) y la selección del país, a través de sus respectivos canales oficiales en ‘X’, respondieron este martes con un vídeo de la celebración del título de la Copa África, después de que el Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol la haya descalificado por abandonar el campo y le haya dado por perdida la final ante Marruecos por 3-0.

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A la espera de una respuesta mediante un comunicado, la FSF ha publicado unas imágenes de 33 segundos de duración con los festejos de los jugadores y los aficionados por las calles del país tras conquistar el título de la Copa África el pasado 18 de enero.