Lionel Scaloni respaldó a la Selección tras perder la final del Mundial: “Dimos todo y es muy difícil reprochar algo” Luego de la dura derrota en el alargue, el entrenador argentino destacó el enorme sacrificio del equipo en el Mundial 2026. Aseguró que el plantel compitió hasta el último minuto y dejó un fuerte mensaje para el país: "Estamos demostrando que sabemos perder".

Después de la dolorosa caída ante España en la gran final del Mundial 2026, Lionel Scaloni enfrentó los micrófonos y se mostró profundamente agradecido y orgulloso del camino recorrido por la Selección Argentina. Lejos de buscar excusas, el entrenador remarcó que el equipo dejó todo en la cancha y que, aunque la tristeza por no levantar la copa es lógica, no hay motivos para reprocharse nada.

El director técnico subrayó la importancia de valorar el enorme esfuerzo colectivo que demandó llegar hasta el último partido del certamen: “Dimos todo y es muy difícil reprochar algo. Si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para nuestra gente y nuestro país”, expresó, reconociendo que el equipo llegó “muy justo” desde lo físico a la definición, pero que en ningún momento dejó de competir.

“Se pierde y hay que levantarse otra vez”

Fiel a su estilo mesurado, Scaloni hizo hincapié en la actitud del grupo ante la adversidad y la necesidad de mirar hacia adelante para superar el golpe. “Se pierde y hay que levantarse otra vez”, afirmó con contundencia.

Además, aprovechó para reivindicar el valor de quienes alcanzan el subcampeonato en un torneo de esta magnitud: “Me acuerdo de los segundos porque cuesta mucho llegar hasta acá. Es lógico que nos gustaría haber ganado, pero hay que darle validez a lo que hicimos porque cuesta un montón”.

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Orgullo, agradecimiento y un ejemplo para el país

En el tramo final de su declaración, el líder de la “Scaloneta” expresó su gratitud eterna hacia sus dirigidos y la hinchada que acompañó de manera incondicional. “Nos han dado otra final del mundo y compitieron hasta el final. Me guardo el mejor recuerdo de ellos, lo que vale es llegar hasta acá”, confesó.

“Estamos demostrando que sabemos perder. El partido lo perdimos y lo asumimos, pero no por eso vamos a dejar de acordarnos de lo que hicimos para llegar”.

El mensaje de cierre del DT de Pujato fue directo al corazón de los argentinos, buscando transformar el dolor de la derrota en un profundo reconocimiento: “Al país hay que decirle que dimos todo. Llegamos muy justo, pero si dejan todo como hicieron hoy, es un gran ejemplo para todos”.