La UBA le otorgará el Doctorado Honoris Causa a Lionel Messi La Universidad de Buenos Aires reconocerá al capitán de la Selección por su trayectoria, sus logros deportivos y su representación del país.

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió otorgarle su máxima distinción honorífica a Lionel Messi. El reconocimiento será entregado el próximo martes 6 de octubre, durante el partido de despedida del futbolista frente a Benín, que se disputará en el estadio Monumental.

De acuerdo con el comunicado oficial de la UBA, la resolución destaca la trayectoria de Messi como “un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad”, además de remarcar su compromiso con la representación nacional de la República Argentina.

La casa de altos estudios también puso en valor los principales logros alcanzados por el astro rosarino con la selección argentina. Entre ellos, mencionó la Copa América 2021, la Finalissima 2022 ante Italia, el Mundial de Qatar 2022 frente a Francia, la Copa América 2024 en la final contra Colombia y el subcampeonato en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

El rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, explicó los motivos que llevaron a la institución a conceder la distinción al capitán argentino. “Más allá de lo que todas y todos los argentinos conocemos de Messi, independientemente de los números, las estadísticas que dan cuenta de su condición como deportista, queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”, sostuvo.

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“Con esta distinción queremos destacar la trascendencia e influencia de quien, a través del deporte y más allá, ha obtenido los más destacados logros y se ha vuelto ejemplo de excelencia”, agregó.

El Doctorado Honoris Causa será entregado el martes 6 de octubre, durante el partido despedida de Lionel Messi ante Benín en el estadio Monumental.

De esta manera, el capitán de la Selección recibirá el máximo título honorífico de la Universidad de Buenos Aires en el marco de una jornada especialmente vinculada con su trayectoria y su relación con el fútbol argentino.