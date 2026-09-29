Lionel Scaloni dará una conferencia de prensa en la previa del amistoso ante Bolivia El entrenador hablará este martes desde las 14.15 antes del último entrenamiento del equipo. La atención está puesta en su posible renovación contractual de cara al Mundial 2030, luego del cónclave que mantuvo con el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

La Selección Argentina encarará este martes su último entrenamiento de cara al partido amistoso frente a Bolivia, correspondiente a la presente fecha FIFA. Sin embargo, toda la atención estará centrada en la sala de prensa del predio de Ezeiza, ya que desde las 14.15 el entrenador Lionel Scaloni brindará una conferencia donde, además de analizar el duelo de este miércoles, se espera que aborde el tema que mantiene en vilo a los hinchas: su continuidad al frente de la “Albiceleste”.

Tras la dolorosa derrota ante España en la final del Mundial 2026, Scaloni se había mostrado abatido y puso en duda su permanencia en el cargo. No obstante, en el inicio de esta ventana internacional, el director técnico reconsideró su postura y dejó la puerta abierta para extender su vínculo.

Las expectativas crecieron luego de que la AFA difundiera una foto de la primera reunión oficial entre el DT y el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia. En ese encuentro, el tema central fue la renovación del contrato del cuerpo técnico, que vence en diciembre de este año. Todo parece indicar que el estratega nacido en Pujato seguirá al mando para encarar un nuevo proceso mundialista con vistas al 2030.

Cómo llega el equipo: entrenamiento y diferenciados

En el plano estrictamente futbolístico, tras tener el fin de semana libre, los jugadores retomaron los trabajos el lunes por la tarde. La práctica comenzó en el gimnasio y continuó en el campo con tareas tácticas enfocadas en ensayar variantes de posiciones y corregir movimientos tanto en defensa como en ataque. El cierre constó de cuatro bloques de fútbol reducido.

MIRA TAMBIÉN Confirmaron los horarios para los próximos amistosos de la selección Argentina

Por su parte, Thiago Almada, Tobías Andrada y Nicolás Tagliafico continúan realizando entrenamientos diferenciados. En el caso del lateral, ya comenzó a realizar trabajos convencionales en el campo de juego junto a un fisioterapeuta para avanzar en su proceso de recuperación.

La jornada de este martes continuará con el entrenamiento vespertino a las 15.30 (con los primeros minutos abiertos a la prensa), para luego quedar a la espera del partido ante el combinado boliviano, que se disputará este miércoles a las 21.00 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Este será el primero de tres compromisos de la Selección, que luego enfrentará a Burkina Faso (3 de octubre) y a Benín (6 de octubre, en lo que será el partido despedida de Lionel Messi), ambos en el Monumental.