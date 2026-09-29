Scaloni confirmó que ya tiene el equipo en mente y habló sobre su futuro El entrenador aseguró que la formación está “más o menos confirmada” y admitió que analiza su continuidad al frente de la Albiceleste.

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa antes del amistoso de la Selección argentina ante Bolivia y se refirió nuevamente a su futuro. Tras haber puesto en duda su continuidad luego de la derrota ante España, el entrenador aseguró que existe predisposición de ambas partes para avanzar en una renovación y que volverán a conversar en los próximos días.

El DT explicó que su decisión estuvo vinculada a analizar el proyecto deportivo y los desafíos que vienen. También señaló que mantiene la ilusión de competir y construir una nueva etapa con el seleccionado.

La camiseta número 10 y el legado de Messi

Scaloni confirmó que la camiseta número 10 no tendrá un nuevo dueño por el momento. Explicó que será utilizada por Lionel Messi hasta su partido de despedida y que recién después se definirá quién la llevará.

Sobre la salida del capitán, destacó el impacto que Messi tuvo dentro y fuera de la cancha y reconoció que será difícil reemplazar todo lo que aportaba. Sin embargo, confió en los jóvenes y en otros referentes del plantel para asumir nuevas responsabilidades.

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El equipo para enfrentar a Bolivia

El entrenador aseguró que tiene prácticamente definida la formación para el amistoso del miércoles ante Bolivia, aunque adelantó que la confirmará después del último entrenamiento.

También anticipó que Lautaro Martínez y Julián Álvarez compartirán el ataque en principio, mientras que dejó abierta la posibilidad de que Franco Mastantuono y Nicolás Paz jueguen juntos en algún momento.

Los referentes y el futuro del cuerpo técnico

Scaloni confirmó que Cristian “Cuti” Romero será el capitán, seguido por Emiliano Martínez y Lautaro Martínez. Además, habló sobre la situación de Walter Samuel y señaló que el integrante de su cuerpo técnico tiene las puertas abiertas para continuar, aunque reconoció que una eventual salida representaría una pérdida importante.

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En cuanto a los rumores sobre un supuesto contacto con River, Scaloni negó haber recibido propuestas y aseguró que permanecerá enfocado en la Selección hasta el 31 de diciembre.

Un nuevo ciclo con una base consolidada

El entrenador consideró que la Selección atraviesa una etapa diferente a la de años anteriores, con una base más sólida y un rumbo definido. En ese contexto, valoró la posibilidad de probar nuevos futbolistas durante estos amistosos sin la presión de una competencia oficial.

De cara al futuro, sostuvo que el objetivo seguirá siendo competir al máximo nivel y destacó que los jugadores mantienen el deseo de representar al seleccionado.

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El último entrenamiento antes de Bolivia

El plantel retomó los entrenamientos el lunes por la tarde, luego del fin de semana libre. La práctica comenzó con trabajos en el gimnasio y continuó en el campo, donde el cuerpo técnico realizó ejercicios tácticos para ajustar movimientos defensivos y ofensivos.

En el cierre, los futbolistas disputaron cuatro bloques de fútbol reducido, divididos en tres grupos. Thiago Almada, Tobías Andrada y Nicolás Tagliafico continúan con trabajos diferenciados, aunque el lateral ya comenzó a realizar tareas convencionales en cancha acompañado por un fisioterapeuta.

La agenda de la Selección

La Selección argentina enfrentará este miércoles 30 de septiembre a las 21 a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego jugará ante Burkina Faso el 3 de octubre a las 21, en el Monumental, y cerrará la fecha FIFA el 6 de octubre a las 20 frente a Benín, también en Núñez, en el partido que marcará la despedida de Lionel Messi.