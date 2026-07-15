Cuándo, dónde y a qué hora vuelve a jugar Argentina ante España la gran final Luego de superar a Inglaterra en las semifinales, el seleccionado albiceleste buscará vencer a los españoles para lograr el bicampeonato y conservar la corona obtenida en Qatar 2022

La Copa del Mundo 2026 llegará a su desenlace el próximo domingo 19 de julio en el Estadio New York/New Jersey, escenario elegido para la gran final del torneo que se disputa en Estados Unidos. El partido decisivo reunirá a los vencedores de las dos semifinales. El primer finalista fue España, que superó 2-0 a Francia y aseguró su lugar en la definición por el título. Y este miércoles logró su boleto Argentina, que derrotó 2-1 a Inglaterra en un partido épico.

Con capacidad para más de 82.500 espectadores, el recinto ofrecerá un marco de primer nivel para el partido más esperado del torneo.

El camino de Argentina a la final

La selección argentina llega a esta instancia después de una campaña que combinó buen fútbol, personalidad y capacidad de reacción en momentos decisivos. El equipo de Lionel Scaloni completó una sólida fase de grupos con puntaje perfecto gracias a sus triunfos frente a Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1).

Messi hizo tres en el debut, los dos en el triunfo ante los austríacos y el tercero ante Jordania, duelo en el que también marcaron Giovani Lo Celso y Lautaro Mart{inez.

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A partir de la etapa eliminatoria, la Albiceleste debió atravesar encuentros de enorme exigencia. En los dieciseisavos de final superó a Cabo Verde por 3-2 en tiempo suplementario tras un cierre dramático. Anotaron Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero.

Luego, en octavos de final, consiguió otra victoria cargada de emoción al imponerse por 3-2 ante Egipto en un partido de alto voltaje que se resolvió en los minutos finales. Los gritos fueron de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

Ya en cuartos de final, Argentina volvió a demostrar su fortaleza anímica al derrotar 3-1 a Suiza en la prórroga, resultado que le permitió meterse entre los cuatro mejores equipos del Mundial y mantenerse en carrera por el título. Los goles fueron de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

En semifinales dio el último paso para llegar a la final: venció 2-1 a Inglaterra en un partido épico.

El camino de España a la final

España construyó su camino a la final a partir de una sólida actuación en la fase de grupos del Mundial 2026. En la zona H comenzó con un empate 0-0 ante Cabo Verde, luego goleó 4-0 a Arabia Saudita con un doblete de Mikel Oyarzabal, un tanto de Lamine Yamal y un gol en contra de Hassan Al Tambakti, y cerró la primera ronda con una victoria por 1-0 frente a Uruguay gracias a una conquista de Álex Baena. De esta manera, avanzó como líder invicto, con cinco goles convertidos y la valla invicta.

En los cruces eliminatorios, el seleccionado español mostró una versión aún más contundente. En dieciseisavos de final superó 3-0 a Austria con dos goles de Oyarzabal y otro de Pedro Porro, mientras que en octavos dejó en el camino a Portugal tras imponerse por la mínima gracias a una anotación de Mikel Merino.

La Roja mantuvo su marcha firme en cuartos de final, donde derrotó 2-1 a Bélgica con tantos de Fabián Ruiz y nuevamente Merino. El descuento de Charles De Ketelaere significó, hasta el momento, el único gol que recibió el conjunto español en toda la competencia.

Ya entre los cuatro mejores, España confirmó su candidatura al título al vencer 2-0 a Francia. Los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro sellaron la clasificación a la final y consolidaron una campaña que la tiene como una de las selecciones más destacadas del torneo.

Datos de la final

Fecha: Domingo 19 de julio de 2026.

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Sede: MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos).

Horario de inicio: 16 (Argentina)

TV: TV Pública, Telefe, TyC Sports, DSports