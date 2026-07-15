Los goles de la remontada épica de Argentina para eliminar a Inglaterra El equipo de Scaloni perdía 1-0 por el gol de Gordon en el segundo tiempo, pero el campeón del mundo volvió a dar una muestra de enorme coraje y lo dio vuelta en una ráfaga de puro fútbol, calidad y perseverancia

Cuando parecía que Inglaterra tenía asegurada la clasificación a la final del Mundial 2026, la selección argentina reaccionó en los minutos finales y dio vuelta la historia con dos goles que desataron la locura en Atlanta. Primero apareció Enzo Fernández con un remate espectacular desde fuera del área para establecer el empate y, poco después, Lautaro Martínez conectó de cabeza un centro de Lionel Messi para sellar el 2-1 definitivo.

Con la Albiceleste completamente lanzada al ataque y empujando a su rival contra su propio arco, el conjunto inglés resistía como podía y se aferraba a la ventaja mínima. Sin embargo, después de insistir una y otra vez, Argentina encontró el premio a su búsqueda cuando Enzo recibió una asistencia de Messi y sacó un potente disparo que dejó sin respuestas a Jordan Pickford.

El gol desató el festejo de los jugadores argentinos y de los miles de hinchas presentes en el estadio. El mediocampista celebró con un gesto de Topo Gigio dirigido hacia la tribuna inglesa, mientras el encuentro ingresaba en un desenlace cargado de tensión.

Y cuando todo parecía encaminado hacia el tiempo suplementario, llegó el golpe definitivo. Ya en tiempo de descuento, Messi levantó un centro preciso al segundo palo y Lautaro Martínez apareció para conectar de cabeza y mandar la pelota al fondo de la red. El tanto del delantero selló una remontada épica y clasificó a la selección argentina a una nueva final mundialista.