Lionel Messi, el “miedo” a pensar en el retiro y cuál “cree” que será su último club En una entrevista a fondo y en medio de la preparación para jugar la Copa América con la selección argentina, el rosarino abordó un tema del que no suele hablar y afirmó que no siente estar “preparado para dejar el fútbol”

A diez días del comienzo de una nueva Copa América con la selección argentina, Lionel Messi brindó una entrevista en la que habló de un tema que no suele abordar habitualmente: el momento de dejar el fútbol. Al respecto, el rosarino aseguró que le da “un poco de miedo” pensar en el retiro, reconoció que no se siente “preparado” y además deslizó que “hoy por hoy” cree que su último equipo será Inter Miami, una declaración que resuena en el mundo Newell’s por la ilusión que siempre despierta imaginar su posible, aunque difícil, desembarco en la Lepra.

En diálogo con la cadena televisiva ESPN, que este miércoles al mediodía exhibió un adelanto de la nota, el periodista lo introdujo al tema del retiro y le consultó si está “asumiendo” que queda menos tiempo para llegar a ese momento y le planteó que, a su entender, el mundo no está preparado para verlo colgar los botines.

“Creo que yo tampoco. Toda mi vida hice esto, me encanta jugar a la pelota, disfruto de los entrenamientos, el día a día, de los partidos. Y sí, un poco de miedo a que se termine todo siempre está”, fue la primera respuesta de Leo.

Luego, el capitan de la selección argentina siguió: “Fue un paso difícil dejar Europa para venirme acá (por Miami). El hecho de ser campeón del mundo ayudó mucho a ver las cosas de otra manera, pero no lo pienso, intento disfrutar y disfruto mucho más todo porque soy consicente de que cada vez falta menos”.

A pocos días del debut de Argentina en la Copa América de Estados Unidos, Messi reconoció que la pasa “bien” en el Inter Miami porque tiene la suerte de compartir el plantel “con compañeros y amigos al lado” y sostuvo lo mismo acerca del seleccionado naciona: “Disfruto de los pequeños detalles que cuando no juegue más sé que voy a extrañar”.

“¿Tu último club es el Inter?”, le preguntó el periodista Matías Arévalo en la parte final del adelanto de la entrevista y Leo contestó: “Sí, creo que sí, hoy por hoy creo que va a ser mi último club, sí”.

Una vez publicado el recorte de la nota en redes sociales y mostrado en la televisión, las declaraciones del rosarino adquirieron una enorme trascendencia en todo el mundo porque hizo afirmaciones que hasta el momento no había realizada con tanta seguridad en torno al final de su carrera profesional.

Uno de los lugares donde se habla mucho del futuro de Messi es en Rosario y específicamente Newell’s, club del que Leo es hincha y en el que jugó en infantiles antes de emigrar al Barcelona. Fueron muchos los directivos y referentes del club que hicieron referencia a un posible regreso del 10 a la ciudad para darse el gusto de vestir los colores rojinegros.

Maxi Rodríguez, Messi y Di María, juntos en el Coloso para la despedida de la Fiera en junio de 2023. (Alan Monzón/Rosario3)

“Siempre de los dos lados existe esa posibilidad, solamente tiene que alinearse algunas cosas que a veces se alínean y a veces no. Yo soy un convencido que Messi tiene esa deuda pendiente de él, aunque no lo he hablado con él, y la gente de Newell´s tien. esa ilusión depoderlo verlocon la camiseta de Newell´s”, dijo algunos meses atrás el presidente leproso Ignacio Astore.

Messi pisó el césped del Coloso en junio del año pasado en la despedida de Maxi Rodríguez y todo el Coloso le recordó que estaba en su casa. En febrero pasado, Newell’s jugó un amistoso contra Inter Miami en Estados Unidos y enfrentó al capitán argentino. Aunque, a juzgar por sus más recientes declaraciones, su futuro parece alejarse de la posibilidad de jugar oficialmente en la Lepra.

La respuesta a Mbappé

Kylian Mbappé, la estrella de la selección de Francia que acaba de pasar al Real Madrid, declaró hace pocos días que la Eurocopa, el torneo que comienza este viernes entre los conjuntos nacionales europeos, “es una competición más complicada que el Mundial”.

“Es muy, muy difícil a partir de la fase de grupos. Es una competición que no ganamos desde hace 24 años y eso es enorme, pero no nos estamos poniendo ninguna presión extra”, abundó al respecto, restándole importancia a la Copa América que disputan Argentina, Brasil y Uruguay, selecciones que suman entre las tres diez Mundiales.

Ahora, Leo le respondió. “Cada uno le da importancia a la competición que juega. La Eurocopa es una competición importantísima, pero estás dejando afuera a Argentina, tres veces campeón del mundo, Brasil, cinco veces campeón del mundo, y Uruguay, dos veces campeón del mundo. Hay muchos campeones del mundo afuera como para decir que la Eurocopa es la competencia más difícil“, dijo.