Lionel Scaloni dio la lista de la selección argentina para el Mundial 2026 El entrenador del seleccionado nacional ofreció la nómina que fue publicada por la cuenta oficial. A la cabeza está el rosarino Lionel Messi, que va por el sueño de defender la corona lograda en Qatar

La selección argentina tiene a sus 26 futbolistas para jugar la Copa del Mundo 2026. Lionel Scaloni definió quiénes serán los encargados de defender el título en Estados Unidos, México y Canadá.

El rosarino Gio Lo Celso tendrá la oportunidad de jugar el Mundial, luego de quedarse afuera por lesión en Qatar 2022. En tanto, Franco Mastantuono no entró en la nómina.

El video de la presentación

Sin perder la simplicidad de la presentación previa a Qatar, el cuerpo técnico argentino ofreció una versión renovada, con más actuación y un toque más de épica. Los cuatros años de experiencia y las últimas publicidades protagonizadas, le permitieron a Scaloni sumarse a encabezar este video.

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La lista de convocados de la selección argentina

Arqueros

Emiliano “Dibu” Martínez – Aston Villa

Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella

Juan Musso – Atlético de Madrid

Defensores

Gonzalo Montiel – River

Nahuel Molina – Atlético de Madrid

Lisandro Martínez – Manchester United

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Nicolás Otamendi – Benfica

Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella

Cristian ‘Cuti’ Romero – Tottenham

Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon

Facundo Medina – Olympique de Marsella

Mediocampistas

Giovani Lo Celso – Betis

Leandro Paredes – Boca

Rodrigo De Paul – Inter Miami

Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen

Enzo Fernández – Chelsea

Alexis Mac Allister – Liverpool

Valentín Barco – Racing de Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi – Inter Miami

Nicolás González – Atlético de Madrid

Giuliano Simeone – Atlético de Madrid

Lautaro Martínez – Inter de Milán

José Manuel ‘Flaco’ López – Palmeiras

Julián Álvarez – Atlético de Madrid

Thiago Almada – Lyon

Nico Paz – Como 1907