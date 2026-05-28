La selección argentina tiene a sus 26 futbolistas para jugar la Copa del Mundo 2026. Lionel Scaloni definió quiénes serán los encargados de defender el título en Estados Unidos, México y Canadá.
El rosarino Gio Lo Celso tendrá la oportunidad de jugar el Mundial, luego de quedarse afuera por lesión en Qatar 2022. En tanto, Franco Mastantuono no entró en la nómina.
El video de la presentación
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Sin perder la simplicidad de la presentación previa a Qatar, el cuerpo técnico argentino ofreció una versión renovada, con más actuación y un toque más de épica. Los cuatros años de experiencia y las últimas publicidades protagonizadas, le permitieron a Scaloni sumarse a encabezar este video.
La lista de convocados de la selección argentina
Arqueros
Emiliano “Dibu” Martínez – Aston Villa
Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella
Juan Musso – Atlético de Madrid
Defensores
Gonzalo Montiel – River
Nahuel Molina – Atlético de Madrid
Lisandro Martínez – Manchester United
Nicolás Otamendi – Benfica
Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella
Cristian ‘Cuti’ Romero – Tottenham
Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon
Facundo Medina – Olympique de Marsella
Mediocampistas
Giovani Lo Celso – Betis
Leandro Paredes – Boca
Rodrigo De Paul – Inter Miami
Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen
Enzo Fernández – Chelsea
Alexis Mac Allister – Liverpool
Valentín Barco – Racing de Estrasburgo
Delanteros
Lionel Messi – Inter Miami
Nicolás González – Atlético de Madrid
Giuliano Simeone – Atlético de Madrid
Lautaro Martínez – Inter de Milán
José Manuel ‘Flaco’ López – Palmeiras
Julián Álvarez – Atlético de Madrid
Thiago Almada – Lyon
Nico Paz – Como 1907