Lionel Scaloni: el homenaje a Di María y “lo raro” que le pasó con el debut de Colapinto en la Fórmula 1 El técnico de la selección argentina habló en conferencia de prensa este miércoles al mediodía, a poco más de 24 horas del duelo contra el Chile de Ricardo Gareca en el estadio Monumental por las Eliminatorias Sudamericanas. También contó que se comunicó con Messi para saber de su lesión. Las frases más destacadas del conductor albiceleste.

El técnico de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, habló este miércoles al mediodía en conferencia de prensa antes del partido del jueves contra Chile en el estadio Monumental, por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Entre otros temas, el conductor de la albiceleste se refirió al homenaje que recibirá Ángel Di María, contó que estuvo en contacto con Lionel Messi para saber cómo se recupera de su lesión, explicó las razones de la citación a Paulo Dybala y reveló cómo vivió el debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1, el domingo pasado.

Acerca del homenaje a Angelito, que este jueves entrará al campo de juego portando el trofeo de la última Copa América ganada con la selección y será ovacionado por más de 80 mil hinchas en el Monumental, Scaloni expresó: “La primera idea era de que juegue. No que lo haga pocos minutos. Pensándolo bien después, porque volamos juntos para España, aproveché a hablar bien con él y que lo importante era que la gente lo despida”.

“El partido es muy importante y creo que esa idea (que juegue 11 minutos) no estuvo. Él me dijo que tenía claro que su tiempo había terminado en la selección. Fue un final de película. Si uno lo tiene que hacer antes no le sale tan bien”, agregó y dijo que “él merecía un homenaje de su gente, con su gente, porque ha sido un futbolista para la selección de los mejores de la historia y ha dejado un legado imborrable”.

En otro tramo de la rueda de prensa en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, el entrenador nacido en Pujato se refirió al debut del piloto argentino Colapinto en la máxima categoría del automovilismo mundial. “Tenemos cosas en común. La pasión por los autos. El domingo nos pasó algo muy raro. Dividimos la pantalla para ver la Fórmula 1 y Liverpool-Manchester. Genera ilusión a los argentinos tener un piloto en la F1. Ver a la gente en Monza con las banderas. Estamos orgullosos de tener un piloto ahí”, respondió Scaloni.

Messi, el llamado a Dybala y los nuevos

El DT contó que habló “con Messi personalmente antes de dar la lista para ver cómo estaba” y explicó que como no venía entrenando “era prematuro ponerlo en esta lista”.

“Me dijo que iba mejorando y es cuestión de tiempo que juegue con su equipo. Esperemos que lo haga pronto para la siguiente convocatoria”, abundó.

Sobre los nuevos jugadores citados, Scaloni dijo: “Están acá porque pueden aportar en base a lo que será el partido. Pueden jugar, lo están demostrando. Es un momento para poder disfrutar de ellos y que sumen minutos con esta camiseta”.

También respondió sobre el llamado a Dybala, quien no había sido convocado para la Copa América. “No tiene relación con que se haya quedado en Italia. Nosotros valoramos lo que hace el jugador por lo que hace dentro de la cancha. Creo que su decisión habla de él muy bien como pibe, dejando de lado otras cosas. Pensamos que el equipo lo puede necesitar y también frente a las bajas”, contó.

Quién será el capitán y la pregunta de siempre

“¿Pueden jugar juntos Lautaro Martínez y Julián Álvarez?”, le consultaron a Scaloni en la conferencia. “Es la misma pregunta que toda la Copa y voy a responder lo mismo que siempre, ja. Han jugado juntos, pueden hacerlo. Depende de a qué queremos jugar y de la circunstancias de cada uno en el momento, depende de muchas cosas, pero pueden jugar juntos”, dijo.

Otra de las incógnitas en torno al partido del jueves con Chile es en relación al futbolista que llevará la cinta de capitán por la ausencia de Messi y Di María: “Es importante que el jugador que lleve la cinta sea uno en el que el equipo se sienta representado. Tenemos un montón de jugadores que así lo hacen. Dependerá del equipo que salga a jugar mañana. Recién hoy vamos a tener un entrenamiento pensando 100% en Chile. Ayer pudimos hacer algo pero no estaban todos en condiciones. Hoy sí”.

De las declaraciones del técnico se desprenden dos datos sobre el posible equipo: que Julián y Lautaro tienen chances de estar juntos desde el arranque y también que Nicolás Otamendi –uno de los candidatos a llevar el brazalete– es una opción para estar en la zaga central de la defensa.

Aunque no lo dio a conocer, Scaloni deslizó que el equipo “está más o menos decidido” salvo por la presencia o no de Alexis Mac Allister, quien arrastra una sobrecarga muscular: “Esperaremos a ver hoy cómo responde. No nos cambia mucho la manera de jugar porque seguiremos igual pero sí es verdad que nos da juego, pelota parada”.

Por último, sobre el rival de turno sostuvo que “Chile es un equipo que juega bien al fútbol, como inculca su entrenador. Está atravesando un momento de cambio. Ricardo (Gareca) siempre ha tenido palabras muy buenas con nosotros, por lo que se ve irradia tranquilidad. Chile siempre ha sido difícil y lo será mañana. Afrontaremos el partido de la mejor manera”.

Un probable equipo argentino sería con: “Dibu” Martínez; Montiel o Molina, Romero, Lisandro Martínez u Otamendi, Acuña, Barco o Lisandro; De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Nicolás González.