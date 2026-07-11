Scaloni no descartó repetir el equipo de Argentina Antes del cruce de este sábado por los cuartos de final del Mundial en Kansas, el entrenador del campeón del mundo brindó una conferencia de prensa en la que abordó diversos temas del presente del seleccionado albiceleste.

El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa en la previa del partido de su equipo ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, programado para este sábado a las 22 en el Estadio Arrowhead de Kansas. Entre otros temas, no descartó repetir la formación titular que utilizó ante Egipto y se refirió al cruce de Francia ante España por semifinales, al que definió como “una final anticipada”.

Consultado acerca de la alineación titular para enfrentar a Suiza este sábado, Scaloni expresó: “Repetí equipo algunas veces, no sería descabellado que pueda pasar. En principio jugaríamos parecido al otro día. El equipo hizo buenas cosas en cuanto al juego”. Sin embargo, no dio otras pistas concretas y mencionó que también podría realizar algún retoque.

A su vez, resaltó que el ingreso de Leandro Paredes frente a los africanos mejoró mucho al once: “Considero que los cambios fueron porque pensamos que el equipo puede mejorar. Con la entrada de Leandro, mejoramos bastante en la circulación y la tenencia. También mejoró Alexis”.

También le preguntaron sobre las declaraciones del delantero español Lamine Yamal, quien puso a su seleccionado y a España en un escalón de nivel superior al del resto de los equipos que siguen vivos en la Copa del Mundo. “Claro que es una final anticipada, son grandes equipos y los grandes favoritos. Uno va a quedar en el camino”, dijo el entrenador nacido en Pujato.

A la hora de analizar al conjunto suizo, el DT fue cauto y destacó los atributos del equipo que viene de eliminar a Colombia por penales: “No hay rival fácil, ya lo sabemos todos. Suiza es un muy buen equipo, compite con las mejores selecciones y siempre sale adelante, aunque pueda ganar o perder. Tiene tradición en mundiales y jugadores de experiencia, lo respetamos como a todos”.

Scaloni también se refirió al video viral de un alumno de una escuela primaria argentina que, en el acto del 9 de Julio, se salió del protocolo en una obra y pidió por la cuarta estrella de Argentina en el Mundia. “Es increíble que un chico de esas edad se salga del protocolo y diga eso. Si a eso se le llama legado, eso es lo que queremos. De eso se trata jugar para una selección, que totalmente diferente a un equipo de fútbol. Esto es pasión, demostrar que jugás como a los ocho años en un potrero”.

El DT continuó con su análisis del Mundial. “Hoy España ganó merecidamente, pero le costó. Ayer Francia dio un golpe de autoridad, pero creo que más allá del partido de Cabo Verde, estamos bien. Generamos un montón de situaciones, con errores puntuales. Contra Egipto jugamos mejor. Incluso en Qatar, a Croacia le ganamos 3-0, pero nos manejaron más la pelota que contra Egipto. A este equipo ya no le pesa jugar un partido de estas características”, afirmó.

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Este viernes 10 de julio se cumplieron cinco años del título de Argentina en la Copa América de 2021, ante Brasil en el Maracaná, la corona que marcó el inicio de una seguidilla de estrellas y el final de una larga racha negativa para el seleccionado. “Paradójicamente, yo siempre digo que salir campeón no es algo trascendental, pero es verdad que a partir de ahí hubo un quiebre a favor. Haber ganado esa final, tanto a esa generación como a la que venía, le ha dado un empujón anímico increíble”, dijo el técnico albiceleste.

“Fue un quiebre y un desahogo para los chicos que lo habían intentando muchas veces. Fue magnífico todo lo que pasó en esa Copa América”, agregó.