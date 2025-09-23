Llegó el primero. Franco Mastantuono anotó su primer gol en el Real Madrid. Este martes, en una nueva jornada de la Liga de España, el Merengue enfrentaba al Levante en el Estadio Ciudad de Valencia.
Pocos minutos después del primer gol del partido; una delicada definición de Vinicius, apareció Franco Mastantuono para terminar un contragolpe con un remate de derecha arriba que se transformó en el segundo grito de los madrileños.
Antes de su primer grito, el ex River había tenido un par de remates de zurda ingresando desde la derecha del ataque, pero las dos veces se le quedó atragantado el grito por centímetros.