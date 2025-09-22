San Martín tropezó en Córdoba y deberá esperar para asegurar su lugar en el reducido En su visita a Nueva Italia, el Santo cayó 1-0 frente a Racing y todavía no pudo concretar la clasificación. Con 47 puntos y dos fechas por disputar, necesita apenas un empate para sellar el pase.

San Martín no logró mantener el envión de la goleada 4-0 sobre Atlanta y este domingo sufrió una derrota ajustada en Córdoba. En el estadio Miguel Sancho, Racing se impuso 1-0 con gol de Sergio González a los 44 minutos del primer tiempo, en el marco de la 32ª fecha de la Primera Nacional.

El inicio mostró a dos equipos decididos a buscar el arco rival. El Ciruja tuvo ocasiones claras con un disparo de Franco García que exigió al arquero, un cabezazo de Martín Pino desviado y un remate de Federico Murillo que pegó en el travesaño. Sin embargo, la eficacia estuvo del lado local, que se adelantó justo antes del descanso.

En el complemento, los dirigidos por Mariano Campodónico intentaron revertir la historia. Pino volvió a ganar en el área con un cabezazo y Gonzalo Rodríguez, que ingresó en la segunda parte, probó con un remate peligroso, aunque ninguno logró quebrar la resistencia de la Academia.

Con esta caída, el conjunto de Ciudadela quedó en la sexta posición con 47 puntos y todavía no pudo asegurar matemáticamente su clasificación al reducido. Para lograrlo, le basta con sumar un punto en los dos encuentros que restan.

Lo que viene