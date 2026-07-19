Los dos caminos de Lionel Messi para arrebatarle la Bota de Oro a Mbappé El capitán argentino llega a la gran final de esta tarde ante España con ocho tantos, dos menos que el delantero francés. Debido a los estrictos criterios de desempate de la FIFA, un doblete no le alcanzará por sí solo para quedarse con el galardón individual. Las cuentas que debe hacer el 10.

La gran final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, no solo definirá qué país se consagra como el nuevo campeón del mundo, sino que también pondrá en juego un prestigioso galardón individual: la Bota de Oro, el premio que recibe el máximo goleador de la competencia.

A falta de este último partido para bajar el telón del torneo, el francés Kylian Mbappé lidera la tabla de artilleros con 10 goles. El atacante europeo estiró su ventaja este sábado luego de convertir un doblete en la victoria de Francia por 6 a 4 sobre Inglaterra, en el electrizante encuentro por el tercer puesto.

Detrás de él aparece Lionel Messi con ocho gritos sagrados. Si bien la distancia parece corta, el capitán argentino tendrá que hacer algo más que goles si quiere desplazar a su excompañero del PSG.

¿Por qué dos goles no le alcanzan a Messi?

A simple vista, la matemática indicaría que si el rosarino convierte un doblete frente a la “Furia Roja”, igualaría los 10 tantos de Mbappé. Sin embargo, esto no le garantizará la obtención de la Bota de Oro.

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El primer criterio de desempate establecido por el reglamento de la FIFA es la cantidad de asistencias. Actualmente, la paridad en este rubro es total: ambos futbolistas suman cuatro pases de gol (Mbappé dio una asistencia en el partido por el tercer puesto y alcanzó el registro del argentino).

Si el 10 marca dos goles esta tarde pero no entrega ninguna asistencia, ambos quedarían empatados tanto en goles (10) como en asistencias (4). En ese hipotético escenario, entraría en juego el segundo criterio de desempate: la cantidad de minutos disputados durante el torneo, primando aquel jugador que haya necesitado menos tiempo en cancha para lograr sus marcas. Allí, el delantero francés saca ventaja, por lo que se terminaría quedando con el premio.

Los dos caminos hacia el trofeo

Frente a este panorama, Lionel Messi solo tiene dos posibilidades reales para consagrarse estadísticamente como el máximo artillero del Mundial 2026 en soledad o por ventaja de desempate:

Opción 1: Marcar un triplete (tres goles) en la final frente a España para llegar a las 11 conquistas y superar a Mbappé.

Marcar un triplete (tres goles) en la final frente a España para llegar a las 11 conquistas y superar a Mbappé. Opción 2: Convertir un doblete (dos goles) y dar, al menos, una asistencia. De esta forma, igualaría al francés en la cantidad de goles (10), pero lo superaría en el primer criterio de desempate por asistencias (5 contra 4).

Más allá del premio individual y de la vibrante disputa histórica que mantiene con el francés (durante este certamen Messi se había convertido en el máximo goleador histórico de los mundiales, aunque Mbappé lo superó nuevamente el sábado), el foco principal del capitán está puesto en lo colectivo: cerrar otra actuación inolvidable, vencer a España y levantar su segunda Copa del Mundo con la Selección Argentina.