“Vamos por todo”: el emotivo video de la AFA que hace llorar al país a horas de la gran final Con la mítica banda sonora de Rocky, la Asociación del Fútbol Argentino publicó una conmovedora pieza audiovisual para palpitar el duelo decisivo ante España. Un repaso por la infancia de los jugadores, los clubes de barrio y homenajes a Diego Maradona, César Luis Menotti y los héroes de Malvinas.

La Selección Argentina se encuentra a solo unas horas de disputar la final del Mundial 2026 frente a España, con el gran sueño colectivo de retener la corona y alcanzar el histórico bicampeonato. En medio de la enorme expectativa que paraliza al país en este domingo decisivo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) encendió aún más la pasión al publicar un emotivo video motivacional que rápidamente se volvió viral y desató las lágrimas de millones de hinchas en las redes sociales.

Acompañada por la épica y clásica banda sonora de la película Rocky, la producción audiovisual traza un recorrido por el arduo camino de la “Scaloneta” durante la actual Copa del Mundo en Norteamérica. Las imágenes recientes se entrelazan a la perfección con videos de archivo de la infancia de los futbolistas, desatando una fuerte carga nostálgica que se complementa con postales de los festejos populares y el aliento incondicional de los argentinos en todas partes del globo.

El potrero, Messi y los clubes de barrio

“Señoras y señores, acá viene el campeón defensor”, arranca advirtiendo la voz en off del video, mientras la cámara sigue al plantel ingresando al campo de juego.

El relato pone un énfasis especial en el gran capitán, Lionel Messi, alternando clips inéditos de su niñez jugando en Rosario con algunas de sus pinceladas más brillantes en este certamen. “Acá venimos nosotros con el mejor del planeta. El que nunca baja los brazos y baila con los pies como ningún otro en el mundo”, expresa la narración para enaltecer la figura del 10.

Pero el homenaje de la AFA no se detiene en los nombres consagrados, sino que baja a las raíces que forjaron a los campeones: “Porque acá vienen los clubes de barrio y todos esos pibes con sed de gloria”, afirma el locutor, mientras la pantalla muestra viejos registros familiares de los actuales jugadores cuando apenas eran niños soñando con llegar a Primera División.

La identidad nacional: Maradona, Menotti y Malvinas

La producción se encarga de rescatar aquellos símbolos que están profundamente arraigados en el ADN argentino. Los clásicos asados, las reuniones de los domingos en familia, los abrazos interminables entre amigos y los festejos descontrolados en las calles acompañan un tramo fundamental del video: “Acá viene la familia, los asados y las juntadas. Y los que gritan el gol como si el mundo se acabara”.

El lado más emotivo llega con los homenajes a los ídolos que ya no están físicamente, pero que acompañan desde arriba. Hay guiños a Diego Armando Maradona y al recientemente fallecido César Luis Menotti, pilares de la historia mundialista nacional. Asimismo, se rinde un profundo tributo a los veteranos de la Guerra de Malvinas, inmortalizando el momento en el que Giovani Lo Celso exhibió la bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” durante el torneo.

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Para el cierre, la pieza audiovisual infla el pecho y destaca el espíritu inquebrantable y ultracompetitivo del equipo comandado por Lionel Scaloni: “El campeón de la gente, el bicampeón de América, el que recibe golpes, pero golpea tres veces más”.

La última frase es una verdadera declaración de principios que resume a la perfección el sentimiento de todo un país de cara a las 16:00 horas, cuando ruede la pelota en Nueva Jersey: “Señoras y señores, acá venimos nosotros. Y vamos por todo”.