Los números de la Selección: Messi seguirá con la 10 y Lo Celso estrenará la 11 Se oficializaron los dorsales de la Selección Argentina para la cita mundialista. La mayoría de los futbolistas mantendrá la numeración con la que alcanzó la gloria en Qatar.

La selección argentina tiene los dorsales de los jugadores confirmados para el Mundial 2026. Los 26 convocados por Lionel Scaloni, que ya dirigió la primera práctica en Kansas City, ya saben los números que utilizarán en su espalda a partir del 16 de junio cuando debute ante Algeria en esa misma ciudad.

La lista definitiva contará con ocho futbolistas nuevos de cara a la base que se coronó campeona en 2022 en Qatar: Juan Musso, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José Manuel López.

De esta forma, Musso llevará la camiseta número 1, Balerdi la 2, Barco la 8, González la 15, Simeone la 17, Paz la 18, López la 21 y Medina la 25. Además, Giovani Lo Celso usará la histórica 11 de Ángel Di María mientras que Lisandro Martínez tendrá la 6 que usó Germán Pezzella.

Mientras que, los campeones del mundo actuales, mantendrán sus números de siempre: Emiliano Martínez seguirá con la 23, Cristian Romero con la 13, Rodrigo De Paul con la 7, Alexis Mac Allister con la 20, Enzo Fernández con la 24, Julián Álvarez con la 9, Lautaro Martínez con la 22 y Lionel Messi con la históric. 10.

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Previo al Mundial, Argentina disputará dos amistosos el 6 sábado de junio frente a Honduras en Texas y el 9 ante Islandia en Alabama. Luego del estreno mundialista, enfrentará a Austria el 22 de junio en Dallas y cerrará el Grupo J contra Jordania el 27.

Dorsales completos de los jugadores para el Mundial 2026:

Juan Musso Leonardo Balerdi Nicolás Tagliafico Gonzalo Montiel Leandro Paredes Lisandro Martínez Rodrigo De Paul Valentín Barco Julián Álvarez Lionel Messi Giovani Lo Celso Gerónimo Rulli Cristian Romero Exequiel Palacios Nicolás González Thiago Almada Giuliano Simeone Nicolás Paz Nicolás Otamendi Alexis Mac Allister José López Lautaro Martínez Emiliano Martínez Enzo Fernández Facundo Medina Nahuel Molina