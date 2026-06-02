La selección argentina tiene los dorsales de los jugadores confirmados para el Mundial 2026. Los 26 convocados por Lionel Scaloni, que ya dirigió la primera práctica en Kansas City, ya saben los números que utilizarán en su espalda a partir del 16 de junio cuando debute ante Algeria en esa misma ciudad. 

La lista definitiva contará con ocho futbolistas nuevos de cara a la base que se coronó campeona en 2022 en Qatar: Juan Musso, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José Manuel López.

De esta forma, Musso llevará la camiseta número 1, Balerdi la 2, Barco la 8, González la 15, Simeone la 17, Paz la 18, López la 21 y Medina la 25. Además, Giovani Lo Celso usará la histórica 11 de Ángel Di María mientras que Lisandro Martínez tendrá la 6 que usó Germán Pezzella.

Mientras que, los campeones del mundo actuales, mantendrán sus números de siempre: Emiliano Martínez seguirá con la 23, Cristian Romero con la 13, Rodrigo De Paul con la 7, Alexis Mac Allister con la 20, Enzo Fernández con la 24, Julián Álvarez con la 9, Lautaro Martínez con la 22 y Lionel Messi con la históric. 10.

MIRA TAMBIÉN

Previo al Mundial, Argentina disputará dos amistosos el 6 sábado de junio frente a Honduras en Texas y el 9 ante Islandia en Alabama. Luego del estreno mundialista, enfrentará a Austria el 22 de junio en Dallas y cerrará el Grupo J contra Jordania el 27.

Dorsales completos de los jugadores para el Mundial 2026:

  1. Juan Musso
  2. Leonardo Balerdi
  3. Nicolás Tagliafico
  4. Gonzalo Montiel
  5. Leandro Paredes
  6. Lisandro Martínez
  7. Rodrigo De Paul
  8. Valentín Barco
  9. Julián Álvarez
  10. Lionel Messi
  11. Giovani Lo Celso
  12. Gerónimo Rulli
  13. Cristian Romero
  14. Exequiel Palacios
  15. Nicolás González
  16. Thiago Almada
  17. Giuliano Simeone
  18. Nicolás Paz
  19. Nicolás Otamendi
  20. Alexis Mac Allister
  21. José López
  22. Lautaro Martínez
  23. Emiliano Martínez
  24. Enzo Fernández
  25. Facundo Medina
  26. Nahuel Molina

MIRA TAMBIÉN

Copa Mundial de la FIFA 2026 dorsales Mundial 2026 Selección argentina