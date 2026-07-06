Merino apareció en el final y España dejó afuera a Portugal El mediocampista marcó el único tanto del encuentro a los 91 minutos. El seleccionado español ahora aguardará por Estados Unidos o Bélgica.

España consiguió una clasificación dramática a los cuartos de final del Mundial 2026 al vencer por 1-0 a Portugal en el estadio Dallas, ubicado en Arlington. El encuentro fue muy parejo durante gran parte del desarrollo, pero cuando el empate parecía inevitable apareció Mikel Merino para convertir a los 45 minutos del segundo tiempo y desatar el festejo del conjunto español.

Las estadísticas reflejaron una leve superioridad de España, que dominó la posesión del balón con un 54% frente al 46% de Portugal. Además, el equipo dirigido por la Roja generó mayor peligro en ataque con 15 remates contra los 9 de su rival y mostró mayor precisión en la circulación, al completar 479 pases correctos frente a los 361 de los portugueses. El primer tiempo terminó sin goles y el partido no registró expulsados.

Con este resultado, España escribió un nuevo capítulo favorable en la histórica rivalidad entre ambos seleccionados y dejó a Portugal fuera de la Copa del Mundo. El conjunto luso, que ofició de local en Arlington, volvió a sufrir ante su clásico adversario, mientras que la selección española se metió entre los ocho mejores del torneo y mantiene intacta la ilusión de pelear por el título.