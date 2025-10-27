Lucas Pusineri deja de ser el DT de Atlético Tucumán; Hugo Colace asume interinamente Finalmente se concretó lo que se anunciaba desde ayer: Lucas Pusineri dejó de ser el director técnico de Atlético Tucumán. La salida del entrenador profundiza el mal momento futbolístico que atraviesa la institución, en medio de un clima de inestabilidad deportiva e institucional.

La información se hizo oficial en las últimas horas y confirma que Hugo Colace, actual director técnico de la Reserva, se hará cargo del plantel principal de manera interina.

Se espera que el cuerpo técnico de Colace ya dirija al equipo este lunes por la mañana en el Complejo José Salmoiraghi, donde Pusineri se despediría formalmente de los jugadores.

Colace tendrá la responsabilidad de estar en el banco de suplentes para el próximo compromiso del Decano, que será el viernes frente a Independiente, y se mantendría al frente del equipo para los duelos posteriores contra Lanús y Godoy Cruz, mientras la dirigencia busca un reemplazante definitivo.