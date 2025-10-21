Tensión en Atlético Tucumán: Leandro Díaz perdió el control tras la derrota ante San Lorenzo El clima en el estadio Monumental José Fierro terminó de estallar tras la caída de Atlético Tucumán por 1-2 frente a San Lorenzo. Apenas finalizado el encuentro, y con los cánticos de desaprobación de los hinchas resonando en las tribunas, Leandro “Loco” Díaz reaccionó con furia y protagonizó un tenso momento.

Según testigos y videos difundidos en redes sociales, el delantero intentó acercarse violentamente hacia la tribuna, pidiendo a un utilero que le abriera la puerta de acceso para confrontar a los simpatizantes. Sus propios compañeros y miembros del cuerpo técnico debieron intervenir para contenerlo y evitar que la situación pasara a mayores.

El incidente se da en un contexto de malestar generalizado en el plantel y la hinchada, tras una seguidilla de resultados adversos que complican el presente del equipo en el torneo.

“No estamos últimos. Somos autocríticos. Se vivió un ambiente difícil. Nosotros entendemos a la gente. Yo más porque soy hincha. Yo sé cómo son las cosas. Que este dirigente Nacho cuente cómo son las cosas, todo lo que pasa, la verdad y que después salgan a matarnos”, explotó. “Son muchas cosas que vienen pasando en todo el año. Yo estaba en Lanús en febrero. El Bebe Acosta me llamó: ‘Vení dame una mano. Nos estamos yendo al descenso’. Vine. No pedí nada. Nunca puse condición. Vine. Doy la cara. Siempre. Los de arriba no dan la cara nunca. No le cumplen a los chicos, a los médicos, a los empleados. Hace 8 meses que estoy aquí y los vi 3 veces”, disparó.

Por último, el Loco anunció su adiós de Atlético Tucumán tras lo vivido contra San Lorenzo: “Con Godoy Cruz es mi último partido. Era mi sueño retirarme con esta camiseta. Ojalá que la gente me sepa entender. No era con ellos”.