San Martín quedó eliminado del Reducido y cerró otra temporada sin ascenso San Martín de Tucumán volvió a quedarse en la puerta de su sueño de regresar a la máxima categoría. El “Ciruja” empató 0 a 0 ante Club Deportivo Morón en el estadio Nuevo Francisco Urbano y quedó eliminado del Torneo Reducido de la Primera Nacional, ya que el local hizo valer la ventaja deportiva obtenida en la fase regular.

El equipo tucumano estaba obligado a ganar para avanzar a la siguiente instancia, pero no logró quebrar el cero. Durante el primer tiempo, San Martín tuvo las oportunidades más claras: Martín Pino estuvo cerca en dos ocasiones, primero al no poder conectar un centro preciso de Juan Cuevas y luego al rematar desviado tras un rebote que dejó el arquero local ante un disparo de Ulises Vera.

A los 32 minutos, el panorama se complicó aún más para el Santo cuando Federico Murillo fue expulsado por una infracción. Minutos después, el técnico Mariano Campodónico también vio la roja por protestar.

El “Gallo” generó peligro con un tiro libre que fue bien controlado por Darío Sand, arquero y capitán de San Martín. En el complemento, a pesar de los cambios y el empuje, el conjunto tucumano no encontró claridad ni profundidad para marcar el gol que necesitaba.

Con el empate, San Martín cerró su participación en el torneo y sumó una nueva frustración en su objetivo de regresar a la Liga Profesional. La eliminación golpea fuerte en La Ciudadela y abre un nuevo interrogante sobre el futuro del equipo para la próxima temporada.