Martínez Quarta y Zelarayán palpitaron el duelo decisivo entre River y Belgrano Los capitanes del "Millonario" y el "Pirata" compartieron sus sensaciones de cara al partido que definirá al campeón en el Mario Alberto Kempes. La resiliencia del equipo de Coudet tras un semestre complejo y la ilusión histórica del conjunto dirigido por Zielinski.

En la previa de lo que promete ser un encuentro vibrante, los capitanes de River Plate y Belgrano de Córdoba, Lucas Martínez Quarta y Lucas Zelarayán, palpitaron con gran emoción la final del Torneo Apertura 2026. El partido decisivo se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes, y ambos referentes dejaron en claro cómo viven las horas previas a la definición del campeonato.

La palabra del capitán “Millonario”

Por el lado del conjunto de Núñez, Lucas Martínez Quarta destacó el desahogo del plantel tras la agónica clasificación en las semifinales frente a Rosario Central. Cabe recordar que el ajustado triunfo por 1-0 llegó a través de un penal provocado por una infracción sobre el propio defensor.

“Lo jugamos con el corazón, con todo lo que teníamos”, remarcó el zaguero en conferencia de prensa, haciendo alusión al desgaste del equipo dirigido por Eduardo Coudet. Además, valoró la resiliencia del grupo para reponerse: “El domingo pasado estuvimos ahí nomás de quedar afuera. Esto es lo lindo del fútbol, tengo una felicidad enorme porque queríamos llevar a River a la final”.

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Martínez Quarta también hizo referencia al complejo momento que debió superar el plantel a lo largo del semestre: “Hace tres meses ustedes no se imaginaban que nosotros estuviéramos acá. Pase lo que pase mañana, tenemos que estar orgullosos de lo que hicimos. Está a la vista de todos: se tuvo que ir el técnico más ganador de la historia, nos golpeó mucho y como grupo supimos salir adelante”.

De cara al choque en tierras cordobesas, subrayó la fortaleza interna: “Veníamos bien, el grupo está muy unido y era una lástima quedarnos en el camino. Creo que estamos muy bien. Ahora queda un pasito, a descansar y pensar en lo que viene. Vamos a ir a Córdoba a tratar de regalarle una alegría a la gente, a nuestra familia y a nosotros que sufrimos mucho”.

La ilusión intacta en el “Pirata”

En la vereda de enfrente, Lucas Zelarayán transmitió el entusiasmo y la concentración que imperan en el conjunto cordobés, que buscará consagrarse en la máxima categoría y conseguir su primer título en Primera de la mano de Ricardo Zielinski.

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El talentoso mediocampista aseguró que “el envión anímico es muy fuerte por cómo fue el último partido ante Argentinos”, y recalcó la importancia de valorar la instancia a la que llegaron: “Estamos muy felices por lo que vamos a jugar, así que creemos que hay que disfrutar el momento”.

Finalmente, el referente celeste dejó una reflexión sobre cómo manejar la ansiedad y la presión de jugar una final histórica para el club de sus amores: “Obviamente es difícil separar el hecho de ser hincha, pero es momento de estar en la piel de jugador. Esa euforia que tenemos como hinchas no debería estar presente porque es un partido en el que hay que estar atento a todo”.