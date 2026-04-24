Colapinto habló en la previa de su presentación en Buenos Aires: “Estoy emocionado, no sé donde van a entrar 500 mil personas” El piloto argentino rodará con un Fórmula 1 por las calles de la Capital Federal. “Amo lo que hago”, reveló en conferencia de prensa.

Franco Colapinto, piloto argentino de Fórmula 1 del equipo Alpine, manifestó en conferencia de prensa que está emocionado por su presentación de este domingo en la Ciudad de Buenos Aires donde rodará con un monoplaza.

“Es algo muy distinto a lo que pasa con otros pilotos. Para mí, lo que se generó desde mi llegada fue muy lindo. El domingo no sé dónde van a entrar 500 mil personas”, reveló el piloto.

“Tener la chance de que gente a la que le gusta o no el automovilismo y que quiera estar cerca para conocerme y escucharme es algo difícil de generar”, manifestó. Además reconoció que “si bien amo lo que hago y la Fórmula 1, mi gran objetivo como persona es dejar una huella”.

Por otro lado, Colapinto habló de la fama que ganó desde que se subió a la Fórmula 1: “No me dejo de sorprender y siento que no me adapto ni llego a darme cuenta de todo lo que genero. Creo que lleva tiempo”.

“Demostrar lo que puede generar un deporte así es importante para el futuro y para que vuelva la Fórmula 1 a la Argentina, que es un sueño para todos”, aseguró Franco.