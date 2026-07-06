Mbappé respondió a una senadora paraguaya tras recibir insultos racistas El delantero francés rechazó los agravios de Celeste Amarilla con un contundente mensaje: "Nunca permitiré tanto odio". La Federación Francesa de Fútbol llevará el caso a la Justicia.

El delantero francés Kylian Mbappé respondió este lunes con firmeza a la senadora paraguaya Celeste Amarilla por una serie de publicaciones de contenido racista en su contra, mientras que la Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció que presentará una denuncia ante la fiscalía para que se investiguen esas expresiones.

A través de su cuenta en la red social X, el capitán del seleccionado francés calificó a la legisladora como una “mujer despreciable e indigna de su cargo” y sostuvo que “no representa a Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición“.

“Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta Copa del Mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”, escribió el atacante del Real Madrid.

Mbappé concluyó su mensaje con una fuerte advertencia: “Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo“.

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La polémica se originó tras la eliminación de Paraguay frente a Francia por 1-0 el sábado pasado. Después del encuentro, Amarilla publicó varios mensajes en X en los que descalificó al futbolista con expresiones de tono racista, al llamarlo, entre otras cosas, “camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo”.

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La senadora también afirmó que Mbappé estuvo “nervioso y muerto de miedo todo el partido” y lamentó no haberle “dado una bofetada de mano abierta” al finalizar el encuentro.

En otra publicación, lo calificó de “bruto” y escribió que “en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés“, comentarios que generaron una amplia condena.

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Horas después, la Federación Francesa de Fútbol emitió un comunicado en el que anunció que impulsará acciones judiciales.

“Las declaraciones racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla dirigidas a Kylian Mbappé son totalmente abyectas e inaceptables. Estas declaraciones son delictivas y condenables. Deben ser perseguidas aquí como en cualquier otro lugar”, expresó la entidad.

La FFF manifestó además su “total apoyo” a Mbappé, al resto de los jugadores del seleccionado y “a todas las víctimas de este tipo de comentarios odiosos”, al tiempo que reafirmó su compromiso de luchar contra el racismo y toda forma de discriminación.

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“Los jugadores de la selección francesa representan a Francia; es nuestro país el que está siendo insultado“, concluyó el comunicado.

Mientras tanto, Mbappé permanece concentrado con el seleccionado francés, que disputará los cuartos de final del Mundial frente a Marruecos el próximo jueves.