Lionel Messi necesitó apenas un partido para volver a dejar su huella en una cita mundialista. Con los tres goles que marcó en la contundente victoria por 3 a 0 sobre Argelia, el capitán albiceleste no solo fue la gran figura del estreno, sino que quedó al borde de adueñarse de tres récords históricos absolutos en la Copa del Mundo.

Con apenas un encuentro disputado en su sexta participación mundialista, el rosarino volvió a quedar en el centro de la escena global. Ahora, el duelo frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J asoma como la oportunidad perfecta para seguir ampliando una colección de hitos que parece no tener techo.

El trono definitivo de los goleadores y las victorias

El primer gran récord que tiene en la mira está directamente relacionado con su capacidad goleadora. Gracias a su triplete en el Arrowhead Stadium, la “Pulga” alcanzó los 16 gritos en Mundiales e igualó la marca que ostentaba el alemán Miroslav Klose. Si logra convertir al menos un tanto frente al combinado austríaco, quedará en soledad como el máximo artillero de la historia del torneo con 17 anotaciones.

Pero ese no es el único registro que comparte con el exdelantero teutón. El debut victorioso ante Argelia significó el triunfo número 16 de Messi en una Copa del Mundo, cifra que también lo equiparó con Klose. Si el equipo dirigido por Lionel Scaloni suma de a tres en su próxima presentación, el número 10 se convertirá en el futbolista con más partidos ganados en toda la historia de la máxima cita del fútbol.

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La marca brasileña que amenaza con destronar

El tercer hito que el capitán argentino tiene a tiro es un tanto más particular y demuestra su excelsa pegada. Con el magistral zurdazo desde afuera del área que abrió el marcador en el debut, Messi llegó a los cinco goles de media distancia en Copas del Mundo, igualando el récord que mantenía en soledad el brasileño Rivelino.

La histórica marca del talentoso mediocampista de Brasil se había mantenido vigente durante décadas, construida entre las ediciones de México 1970 y Alemania 1974 (con tantos ante Checoslovaquia, Perú, Uruguay, Zaire y Alemania Oriental). Por su parte, las definiciones de Messi desde fuera del área se repartieron a lo largo del tiempo: castigó a Bosnia, Irán y Nigeria en Brasil 2014; a México y Australia en Qatar 2022; y ahora sumó uno más a la lista frente a Argelia en 2026.

Si vuelve a ser determinante desde la media distancia, Messi dejará atrás el registro de Rivelino. Austria es el próximo desafío: una victoria encaminaría la clasificación a los octavos de final y consolidaría aún más a nuestro capitán en el Olimpo de las leyendas del fútbol mundial.