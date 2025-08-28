Messi confirmó que el de Venezuela será su último partido oficial en la Argentina con la Selección El jugador anunció su decisión luego del triunfo de Inter Miami ante Orlando, que significó la clasificación para la final de la Leagues Cup.

Lionel Messi confirmó que el próximo jueves ante Venezuela será su último partido oficial con la selección argentina de local. Se trata del choque por las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026.

El rosarino lo anunció este miércoles por la noche tras el triunfo de Inter Miami ante Orlando por las semifinales de la Leagues Cup.

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, lanzó el 10, consultado por el juego del jueves 4 de septiembre en el Monumental.

Y agregó: “Pero si será un partido muy especial, por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos lo que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará“.