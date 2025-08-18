Scaloni dio la prelista de Argentina para la última doble fecha de Eliminatorias Son 31 jugadores citados para enfrentar a Venezuela y Ecuador en septiembre. Lionel Messi reaparece tras una lesión. Nico Paz, Echeverri y Mastantuono vuelven a tener su chance y sigue sin estar Garnacho.

Con el regreso de Lionel Messi y dos sorpresas, el técnico Lionel Scaloni dio a conocer este lunes la prelista de convocados para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, para el que la selección argentina ya está clasificada.

Los dos nombres que no estaban en el radar de casi nadie y que fueron citados por primera vez son Alan Varela, el mediocampista ex Boca y actualmente en Porto, y José Manuel López, el delantero surgido en Lanús que juega en Palmeiras de Brasil.

También se destacan los regresos de dos campeones del mundo que se habían perdido la última convocatoria: Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, quienes no habían podido estar por distintas lesiones.

Ellos dos y Leandro Paredes, ahora en Boca, son los únicos tres futbolistas que juegan en la Argentina que aparecen en la citación.

Además, sigue sin recuperar su lugar Alejandro Garnacho, quien por estas horas no tiene lugar en Manchester United. Y tampoco aparece Paulo Dybala, que viene siendo llamado en forma discontinua desde la consagración en Qatar 2022.

Vuelven a tener su chance varios pibes como Julio Soler, Nicolás Paz, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono y Valentín Carboni.

Los dos encuentros de Argentina serán ante Venezuela en condición de local, el 9 de septiembre; y frente a Ecuador de visitante, el 14 de septiembre. Son las últimas dos jornadas de las Eliminatorias antes del próximo Mundial.

La prelista de convocados para la selección Argentina