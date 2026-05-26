Messi encendió las alarmas: se confirmó su lesión a días del inicio del Mundial 2026 El capitán argentino sufrió una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo durante el último partido con el Inter Miami. El cuerpo técnico de Lionel Scaloni sigue de cerca su evolución de cara al debut mundialista ante Argelia.

La incertidumbre se apoderó de la Selección argentina a poco tiempo del comienzo del Mundial 2026. Lionel Messi, el capitán y referente del equipo, debió abandonar el campo de juego antes de finalizar el encuentro que el Inter Miami le ganó 6-4 al Philadelphia Union por la MLS, encendiendo las luces rojas en el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni.

Tras los estudios médicos realizados este lunes, el club estadounidense confirmó el diagnóstico: Messi padece una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo. La molestia, que el rosarino sintió en la parte posterior de su pierna, obligó a una salida preventiva del césped, generando una preocupación inmediata tanto en Estados Unidos como en Argentina.

Incertidumbre sobre su regreso

En el comunicado oficial emitido por la institución de Florida, no se estableció una fecha concreta para el retorno del astro a las canchas. La entidad aclaró que los plazos dependerán exclusivamente de la evolución clínica y funcional del jugador en los próximos días.

Sin embargo, el primer parte médico trajo un alivio relativo: al tratarse de una sobrecarga y no de una lesión muscular de mayor gravedad, se descarta, en principio, un desgarro que pudiera poner en riesgo su participación en la Copa del Mundo.

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El camino a la cita mundialista

Con el inicio del certamen a la vuelta de la esquina, el equipo de Lionel Scaloni ya ha puesto en marcha los preparativos para el estreno ante Argelia. La expectativa está ahora centrada en la concentración que la Selección realizará en suelo estadounidense, donde se espera que Messi pueda sumarse al grupo para realizar la puesta a punto final.

El cuerpo médico del seleccionado mantiene una comunicación fluida con sus pares del Inter Miami, priorizando el descanso y un plan de recuperación exhaustivo. El objetivo primordial es asegurar que el “10” llegue en plenitud física para la defensa del título obtenido en Qatar 2022, un desafío que hoy tiene al país en vilo ante el estado de su máxima figura.