Messi se despide de la Selección argentina: una noche histórica en el Monumental El astro rosarino juega ante Benín su último partido con la camiseta número 10 de la Albiceleste.

Lionel Messi vive este martes una noche histórica en el estadio Monumental, donde disputa ante Benín su último partido con la camiseta de la Selección argentina. El amistoso comenzó a las 20:30 y está marcado por una jornada cargada de homenajes, música y emoción, tanto dentro como fuera del campo de juego. El encuentro puede verse en vivo por TyC Sports.

Antes del comienzo del partido, Messi salió al campo acompañado por sus tres hijos, en uno de los momentos más emotivos de la jornada. Durante la ceremonia también se entonó el Himno Nacional Argentino, interpretado por Fabio Santana, con una referencia a las Islas Malvinas que generó una fuerte emoción. Lionel Scaloni, visiblemente conmovido, llegó a llorar durante el himno.

A los 10 minutos del primer tiempo, el partido se detuvo para homenajear al capitán argentino. Todos los jugadores de Benín se sumaron al reconocimiento y aplaudieron a Messi, mientras los hinchas del Monumental le brindaron una ovación multitudinaria en referencia al histórico número 10 que lució durante toda su carrera con la Selección.

En lo futbolístico, el primer tiempo terminó 0-0 y Benín consiguió complicar a la Selección argentina con algunas llegadas peligrosas. Messi tuvo varias oportunidades: probó desde afuera del área, ejecutó un tiro libre que exigió al arquero africano y también tuvo una clara chance tras un centro de Lautaro Martínez. Del otro lado, el Dibu Martínez respondió con una gran atajada a los 44 minutos para mantener su arco en cero.

A lo largo de su extensa trayectoria con la Selección argentina, Messi disputó 207 partidos, convirtió 125 goles y dio 68 asistencias. Antes del encuentro, además, recibió dos regalos del capitán de Benín, Sessi D’Almeida: un buzo de la selección africana y una réplica de una histórica escultura de Cotonú. Después del partido están previstos nuevos reconocimientos para cerrar una jornada destinada a homenajear al máximo referente de la historia reciente de la Albiceleste.